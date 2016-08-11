中国个股：浦发银行上半年净利增长12%，非利息净收入快速增长

浦发银行指出，上半年该行不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总体风险可控。从资产质量指标来看，6月底该行不良贷款率为1.65%，较去年末上升0.09个百分点，贷款减值准备对贷款总额比例达3.43%，较去年末上升0.13个百分点。