中国个股：浦发银行上半年净利增长12%，非利息净收入快速增长

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海8月11日 - 中国大型股份制银行--上海浦东发展银行股份有限公司 周三晚公布中报，上半年实现净利267.7亿元人民币，同比增长11.99%，主要因为银行生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长。
中报显示，上半年该行实现营收821.72亿元，同比增长16.22%，每股收益1.229元。其中非利息净收入达270.57亿元，同比增长52.34%；利息净收入增速达4.11%。
浦发银行指出，上半年该行不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总体风险可控。从资产质量指标来看，6月底该行不良贷款率为1.65%，较去年末上升0.09个百分点，贷款减值准备对贷款总额比例达3.43%，较去年末上升0.13个百分点。
6月末浦发银行资本充足率为12.16%，较上年末下降0.13个百分点；一级资本充足率为9.52%，上年末为9.45%。6月末该行杠杆率为5.35%。
浦发银行周三收报15.83元，过去一个月累计涨2.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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