中国保险：保险业协会就中小险企差异化扶植相关政策开征意见--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海8月11日 - 上海证券报周四报导，多项针对中小险企的差异化扶植政策正在稳步推进，中国保险行业协会已于本周下发通知，进行分工完善并开征意见；而中小财险公司联席会日前决定先行成立两个项目组，负责制定可行性方案。
报导指出，联席会认为《关于成立中小财险公司联合资产管理公司的提案》、《关于设立中小财险公司股权投资基金的提案》等四个提案对中小公司加强合作具有较强的代表性和可行性，能弥补中小公司在经营数据、资产管理、资金运用等方面的短板。
而根据上述四份提案内容，联席会日前决定成立“信息共享机制建设项目组”、“投资业务合作项目组”；这两个项目组主要就建设信息共享机制、联合成立资管公司及设立股权投资基金等合作的意义、方式、路径进行研究，制定可行性方案。
报导还引述业内人士表示，联合设立的资产管理公司的运营应保持相对的独立性，但针对不同财险主体的不同投资策略，可适度调整相应份额的投资资产配置方案，以满足个性化的投资需求，同时也应实行严格的资金出入机制，避免出现投资资金总量的大幅波动。
而中小财险公司股权投资基金的运作管理，建议采取管理与运营相分离的机制，设立基金决策委员会，由专业机构负责基金的相关运营，提高基金投资效率。
上证报此前曾报导称，中小险企扶植政策最初是在6月20日召开的中小财险公司联席会上被提出的；当时共征集到25份提案和2个合作项目，其中部分提案上会进行了审议和讨论。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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