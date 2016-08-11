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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 09:02 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月11日-8月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月11日(四)

首尔--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

8月12日(五)

北京--中国国民经济运行情况新闻发布会。

8月15日(一)

暂无重要经济事件。

8月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布8月货币政策会议记录(0130)。

诺克斯维尔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1630)。

8月17日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的记录(1800)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1700)。

曼谷--泰国央行公布政策会议记录(0200)。

8月18日(四)

北京--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)。

美国安克雷奇--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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