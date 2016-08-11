国际油市：油价下跌，因美国库存增加且沙特产量创纪录带来压力

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存 增加105.5万桶，至5.236亿桶，市场预估为减少102.5万桶。
“原油库存增加106万桶至5.236亿桶。原油库存出人意料的增加主要由炼油厂降低开工率所致，EIA数据显示，炼厂开工率 下降1.1个百分点，至92.2%，”澳新银行周四表示。
“供应面偏空的消息也给市场造成压力，沙特阿拉伯7月原油日产量达到创纪录的1,067万桶，”澳新银行还称。
但其他分析师表示，这并不一定就意味着市场看跌信号，因为沙特阿拉伯创纪录的产量会被强劲的需求以及其他其他地方的供应问题所抵消。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 李婷仪)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。