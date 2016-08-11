国际油市：油价下跌，因美国库存增加且沙特产量创纪录带来压力

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存 增加105.5万桶，至5.236亿桶，市场预估为减少102.5万桶。

“原油库存增加106万桶至5.236亿桶。原油库存出人意料的增加主要由炼油厂降低开工率所致，EIA数据显示，炼厂开工率 下降1.1个百分点，至92.2%，”澳新银行周四表示。

“供应面偏空的消息也给市场造成压力，沙特阿拉伯7月原油日产量达到创纪录的1,067万桶，”澳新银行还称。

但其他分析师表示，这并不一定就意味着市场看跌信号，因为沙特阿拉伯创纪录的产量会被强劲的需求以及其他其他地方的供应问题所抵消。(完)

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