《香港报摘》--其他报纸重要消息8月11日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--九仓 主席吴天海表示，就通讯、媒体及娱乐业务进行策略评估，既未有完成检讨的时间表，亦没有最新进展。
--对于近日有内房企业来港高价抢地，香港地产发展商百利保 执行董事兼首席营运官范统认为，政府可考虑调整现时的投地政策，例如开标时一并公布第二、三标价钱，让市场得悉中标价与其他入标价的差距，以作参考，防止有人胡乱高价入标、推高地价，又或者可重新推出以往的公开拍卖土地政策，以增透明度。
**星岛日报**
--旅发局最新统计显示，7月份整体访港旅客数字回升2.6%，终止连跌13个月的颓势，内地客回升2.2%，惟消费力仍然疲弱，单计上半年过夜旅客人均消费按年下跌15%至约6,500港元，内地旅客人均消费跌16%至约7,100港元。
--今年上半年电讯商欠缺“明星级手机”效应，惟香港电讯 仍受惠csl合并以及平均用户月费微升2%，6月底止中期纯利23.17亿港元，按年增加30%。
**苹果日报**
--综合四间券商估计，长和 今年上半年纯利介乎145-150亿港元，按年增长0.3-3.7%，市场主要关注其业绩会否很受英镑下跌所影响，而意大利流动电讯并购能否成功，亦是未来盈利表现焦点。
--受惠亚洲业务强劲增长，英国保诚 中期业绩胜预期，经营溢利按年升9%至20.59亿英镑，增派中期股息5%至每股12.93便士。管理层指，英国脱欧对集团的即时影响有限，内地客来港投保的需求未因监管收紧而改变。
**东方日报**
--龙源电力 执行董事兼总经理李恩仪预期，随着利好政策出台，内地限电问题下半年会明显好转，全年限电比率可望降至15%，即较上半年低6个百分点。
--中芯国际 截至六月底止三个月收入6.9亿美元，按年增加26.3%，录得溢利9,764万美元，按年增加27.3%。
**文汇报**
--前海两块商业用地昨日正式公开出让，因现场两块地均只有中粮控股旗下公司参加，结果中粮便以近34亿元人民币底价获得。
--白马户外媒体 首席营运官张怀军称，互联网难以替代户外媒体地位，故户外媒体受影响程度较小，且互联网需要藉助传统广告将受众从线下导向线上，在电视和平面广告效率下降的情况下，户外广告则成为互联网公司导流的首选。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583