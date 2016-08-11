《香港报摘》--其他报纸重要消息8月11日

**明报**

--九仓 主席吴天海表示，就通讯、媒体及娱乐业务进行策略评估，既未有完成检讨的时间表，亦没有最新进展。

--对于近日有内房企业来港高价抢地，香港地产发展商百利保 执行董事兼首席营运官范统认为，政府可考虑调整现时的投地政策，例如开标时一并公布第二、三标价钱，让市场得悉中标价与其他入标价的差距，以作参考，防止有人胡乱高价入标、推高地价，又或者可重新推出以往的公开拍卖土地政策，以增透明度。

**星岛日报**

--旅发局最新统计显示，7月份整体访港旅客数字回升2.6%，终止连跌13个月的颓势，内地客回升2.2%，惟消费力仍然疲弱，单计上半年过夜旅客人均消费按年下跌15%至约6,500港元，内地旅客人均消费跌16%至约7,100港元。

--今年上半年电讯商欠缺“明星级手机”效应，惟香港电讯 仍受惠csl合并以及平均用户月费微升2%，6月底止中期纯利23.17亿港元，按年增加30%。

**苹果日报**

--综合四间券商估计，长和 今年上半年纯利介乎145-150亿港元，按年增长0.3-3.7%，市场主要关注其业绩会否很受英镑下跌所影响，而意大利流动电讯并购能否成功，亦是未来盈利表现焦点。

--受惠亚洲业务强劲增长，英国保诚 中期业绩胜预期，经营溢利按年升9%至20.59亿英镑，增派中期股息5%至每股12.93便士。管理层指，英国脱欧对集团的即时影响有限，内地客来港投保的需求未因监管收紧而改变。

**东方日报**

--龙源电力 执行董事兼总经理李恩仪预期，随着利好政策出台，内地限电问题下半年会明显好转，全年限电比率可望降至15%，即较上半年低6个百分点。

--中芯国际 截至六月底止三个月收入6.9亿美元，按年增加26.3%，录得溢利9,764万美元，按年增加27.3%。

**文汇报**

--前海两块商业用地昨日正式公开出让，因现场两块地均只有中粮控股旗下公司参加，结果中粮便以近34亿元人民币底价获得。

--白马户外媒体 首席营运官张怀军称，互联网难以替代户外媒体地位，故户外媒体受影响程度较小，且互联网需要藉助传统广告将受众从线下导向线上，在电视和平面广告效率下降的情况下，户外广告则成为互联网公司导流的首选。（完）

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