港报社评：寮屋变成的海滨大宅，政府终于限期清拆了--明报8月11日

3年以来，本报一再报道、其他传媒也有跟进报道的石澳岩石滩海滨大宅，事态最新发展是清拆有期。设若情况一如康文署发言人所说，限期届满之后，这间由寮屋变身海滨大宅所坐落的岩石滩，将回归海岸保护区用途。不过，结局如何仍待观察，因为这间大宅违法扩建和难以拆卸的纪录，可以「漪欤盛哉」来形容，今次政府能否彰显公权力和法治权威，约两个月之后有答案。

这间海滨大宅可以「传奇」来形容，体现在两方面。一是规模庞大，由1970年代一间面积约700方尺寮屋，经过连年扩建，3年前已经变成一间3层高，有空中花园及独立偏厅，还有依岩而建海景泳池的大宅，实用面积约6,000方尺。近期记者再前往观察，从外观格局与3年前比较，这间海滨大宅已拆除了一些僭建物。这间大宅坐落位置无与伦比，独霸一隅，面对无敌海景，是许多市民心目中的梦之屋，以其环境和估算的实用面积，当时有学者估值达2亿港元。由一间寮屋扩建成估值以亿元计海滨大宅，这是「传奇」之一。

另外，这间大宅坐落的岩石滩，上世纪70年代是公衆游乐场地（后期被划定为海岸保护区），除非有绝对公衆利益，否则不能兴建任何建筑物。但是，70年代中，有人在岩石滩搭建了一间寮屋，然后在1982年寮屋登记之时，成为登记寮屋。其后由上世纪90年代开始，地政总署高空图片显示寮屋已有扩建迹象，2004年有海景泳池，到2013年1月的照片显示空中花园、独立偏厅相继建成。

当时康文署答覆查询时，表示自2000年起一直有留意这间寮屋，认为寮屋规模与2000年相若，并说寮屋用途并无改变或重建，没有违规，云云。地政总署不同阶段拍摄的高空照片，不会造假，设若康文署的说法属实，则是照片不可信了。照片当然不会说谎，不过，这间海滨大宅在政府眼皮底下，却违法存在数十年，而且获得公权力「保护」，这在崇奉法治的香港，可谓蔚为奇观。这是大宅的「传奇」之二。

近期，大潭湾东丫背村几间寮屋被扩建成为海滨豪宅聚落群，经传媒报道舆论哗然，政府「的起心肝」，严肃认真处理，清拆僭建；石澳这间海滨大宅的「传奇」被旧事重提，大概政府要显示一视同仁，改变了取态。康文署发言人答覆本报查询，表示康文署获得地政总署署长授权，可按《土地（杂项条文）条例》，限期（由7月12日起计）清拆这间大宅，如有需要，并会引用该条例检控占用人。可见，康文署以往对大宅的处理完全不合逻辑，因为那是赤裸裸违法，它的角色好像在保护甚至包庇，情况荒谬。康文署职权范围不涉及土地执法，是事实，现在获地政总署署长授权就可以处理了，看不到有任何难度，实际上这只是反映以往康文署和相关决策局未认真体待而已。

石澳这间违法海滨大宅，实际上受到3条条例规管。首先，根据《城市规划条例》，该地段划为海岸保护区，除非有绝对的公众利益，否则不能发展，若有人未经申请而新建楼面，属违反条例，即使是小型平整工程，都须城规会批准，否则最高可处罚款100万港元。其次，由地政总署执法的《土地（杂项条文）条例》，任何人在政府土地建造构筑物，即属犯罪，可罚款1万元及监禁6个月。至于康文署执行的《公众游乐场规例》列明，任何人在游乐场搭建构筑物，可循简易程序定罪，可判监14天。可见政府要处理这间大宅，法律依据完全不是问题，只要拿出决心，就可以阻止讪笑法治的荒谬一幕继续上演下去。

康文署执行限期清拆，这间海滨大宅的「传奇」或许走到最后一幕。不过，值得注意的是，按历来经验，这类霸占官地、违法僭建扩建的建筑物，生命力甚为顽强，宛如百足之虫，死而不僵。所谓清拆，经常只是做做样子，拆去一些无关痛痒的非核心部分，然后当局收货，待事态转淡之后又会回复旧观甚或扩建范围更大；过去3年，石澳这间大宅也出现过类似情况。从局外人看来，这间海滨大宅根据登记寮屋改建、扩建而成，按法例规定已经丧失寮屋资格，它的命运只有一途，就是全部清拆，而非还原的问题。且看康文署如何执法了。

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