全球金市：金价持稳，美国升息预期降温打压美元

由于市场对美联储今年是否加息心存疑虑，美元很难获得动能。美元指数 最新报95.554，与周三触及的近一周低点95.442相去不远。

根据周三出炉的政府报告，美国6月职位空缺增加，裁员降至近两年来的最低水平，因劳动市场进一步收紧。

周四公布的一项调查显示，英国公投决定脱离欧盟后，7月英国楼市活动下降，衡量房价涨势和交易的指标纷纷降至多年低位。

一家主要进口银行的管理人士称，2016年中国和印度的黄金消费量料将下滑15-20%，此前两国的投资需求和珠宝销售均出现下降。(完)

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