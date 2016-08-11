版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 11日 星期四 09:32 BJT

芝加哥期市：大豆期货微升，但未来天气条件良好令涨势受限

以下是0059 GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦            421.50   -0.25   -0.06%    +1.08%  422.76    60
    CBOT玉米            333.25    0.25   +0.08%    -0.45%  348.66    37 
    CBOT大豆            983.25    1.00   +0.10%    -0.18%  1025.7    51
    CBOT稻米              9.52   $0.00   +0.00%    -1.45%  $10.24    39 
    美国原油             41.30  -$0.41   -0.98%    -3.44%  $43.91    40 
    汇率
    欧元/美元           $1.118  $0.001   +0.07%        +0.58% 
    美元/澳元           0.7700   0.000   -0.03%        +0.38%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张若琪/龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐