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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 09:56 BJT

更新版 1-新加坡数据：第二季GDP数据令人失望，贸工部下修增幅预估

新加坡金管局局长孟文能上月表示，金管局目前的货币政策立场依然适宜，只有全球经济明显恶化或者通胀前景出现重大变化时，才会促使金管局调整其货币政策立场。不过金管局称，其也在密切关注与英国退欧相关的风险、美国经济复苏以及中国经济放缓情况。

亚洲及其它地区的央行纷纷降息并注资，以保护本国经济免受英国退欧的冲击。

新加坡经济已经出现了停滞的明显迹象，因内需下滑，一些主要购物中心门庭冷落。与此同时，由于一起洗钱丑闻，合规规定更加严厉，金融服务行业因此面临沉重压力。

服务业连续第二个季度萎缩，拖累第二季经济增长表现。

终值数据显示，第二季服务业较前季萎缩0.6%，初值则为增长0.5%。(完) (编译 王颖/龚芳/侯雪苹；审校 白云/徐文焰)

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