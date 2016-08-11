更新版 1-新加坡数据：第二季GDP数据令人失望，贸工部下修增幅预估

新加坡金管局局长孟文能上月表示，金管局目前的货币政策立场依然适宜，只有全球经济明显恶化或者通胀前景出现重大变化时，才会促使金管局调整其货币政策立场。不过金管局称，其也在密切关注与英国退欧相关的风险、美国经济复苏以及中国经济放缓情况。