港报财经评论：人民藏富床下底--信报8月11日

央妈泵钱想你使 人民藏富床下底/ 习广思

恒指 昨天窄幅上落，全日微升27点， 资金在不同板块流窜，前日炒内房股，昨天轮到濠赌股，升势较稳的仍是「大笨象」滙控 及内银股。国际金融市场上最瞩目的是美元大泻，美滙指数已跌穿上周五公布超劲就业数据前的水平，美元似乎出现新一轮调整，本月买金矿股仍有运行，这个板块今年盈利增长的可预见度甚高。

大型内银建行 及工行 昨天升幅均逾1%，表现胜过大市。中银监宣布，截至第二季末，商业银行累计实现净利润8,991亿元人民币，按年增长3.17%，不良贷款率1.75%，与首季末持平。业绩虽然谈不上秀丽，但平平稳稳收息，正是不少股民的期望，计埋股息税仍有5厘息。今时今日高息难求，内银股是不少散户的收息工具。

央妈愈见技穷，日本央行无新招，日圆逼近100水平，英伦银行行长卡尼系威系势公布增购国债600亿英镑，怎料入市招标收购，居然买唔齐预定的数额，因为退休基金及保险公司揽住唔舍得卖，惊住买唔翻咁嘅回报率。

本来英国金边债（即国债）价格今年升咗近三成，沽售俾央行套利好合理，但对长线机构投资者而言，它们的资产与负债须匹配，以便定期派息予退休人士或投保人，这是其法律责任，卖了套现虽有资本增值，但日后唔知把资金投向哪里，方可赚够息派出去。

英伦银行今次招标买入的数额虽然较原定目标只少5200万英镑，但市场已觉得唔对路，30年期金边债息跌至1.3厘，自6月24日英国脱欧公投有结果后，跌了0.87厘。换言之，英伦银行若要买齐600亿英镑的债券，可能要负上更大代价。

在债市超低回报下，英国6,000个私人退休基金，亏绌之数由6月的3,830亿英镑增加至4,080亿英镑，这都是以固定福利计算的退休金，好似香港公务员的退休长俸制度，在长期低息下，政府财政开支日后将很沉重，但一般打工仔供的强积金，属固定供款，日后退休唔够钱用，则贵客自理。

愈来愈多统计显示，推行量宽甚至是负利率的地方，国民都会为未来增加储蓄，弥补投资回报率的不足，以免退休后更旁徨。本来宽松的货币政策目的是鼓励消费及投资，但现实世界则是适得其反，人民的储蓄率上升，紧缩眼前的消费，为未来的逆境做好准备。

英国、欧洲及日本的货币政策把全球债息向下推，观乎各国10年期债息，德国、日本负息，意大利只得1厘、美国1.5厘、中国仍有2.7厘，不论是名义息率或是实质息率，人债对海外投资者都有吸引力，内地当局若能加大开放市场的力度，应不愁买家。所以，人债息率在世界低息环境下，仍有向下走的空间。低息会有利内地的资产市场，随时又来一个大泡沬，看看人民银行行长周小川今次又有什么计。

环球债息虽然向下走，但银行同业间的美元拆息近期则向上，过往每当美元拆息急升，通常都是金融市场不稳的时候，同业间拒借，令资金成本急升。

今次拆息上扬的理由是美国证交会不准货币市场基金买企业债，只能买国债，不少企业一向依赖货币市场借入短期贷款，新例虽然10月14日才生效，但货币市场基金已经开始换马至国债，企业要回到银行借钱，银行的美元头寸开始紧张，息口上扬，这升势料会持续多一阵，借了美元浮息债的企业利息成本将上升，但银行就可赚多点利息，这对美元头寸多的大型银行第三季利息收入有帮助。

港元虽与美元挂鈎，但可能因本港资金充裕，美息上扬尚未令港拆息跟升，对H楼按的供楼者未构成影响。（完）

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