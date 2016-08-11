港报财经评论：半年业绩虽倒退，神华前景佳--经济日报8月11日

半年业绩虽倒退 神华前景佳/ 林瑞芬

恒指 昨收报22,492点，升0.12%；国指收报9315点，升0.15%，大市保持寸进势头。业绩期，多作分析企业营运表现，把握股势为上。

中国神华 业绩快报指上半年盈利将倒退19.3%，至108.3亿元人民币，按年比售电价及煤炭平均销售价下跌是主因。煤价在7月才刚起步回升，未及反映，故对上半年度的业绩不感失望，上半年煤炭平均销售价格为每吨271元，其实已较2015年下半年度的270元为高，且第二季所赚实较第一季为佳，今年第三季度改善幅度料更大。政策支持以及神华改革的改造潜力，值得中期留意着神华，最差时间已过，该没有更差！股价也见反应，昨收报14.96元，升0.13%。

今年以来的煤炭去产能政策，是基于任务分配的行政性手段，与市场化手段遏低煤价淘汰落后产能不同，而接近80%的煤炭产能掌握在国企手中，因此去产能的主力是国企，煤炭去产能更多的与政策持续性有关。政策对煤炭业持续性着力仍显着，据最新煤钢去产能和脱困部际联席会议电视电话会议透露，今年前7月煤炭去产能仅完成全年任务的38%，故要求各地要兑现责任书承诺、严防产能边减边增，8月至11月份，煤企去产能的力度将加大。同时会议决定将从8月中旬起赴各地全面督查，产业供给放松更难。此外，山西省确定于近期筹组CDS，为省内优质企业特别是煤企增信并扩大债券融资，为省内煤企短贷换长贷，有利于煤企发债成本的降低，山西省煤炭企业去产能积极性将显着提高。

据招商证券指出，目前内地煤炭库存天数大致处于历史低位，库存估为3.7亿吨，库存38天（历史低点37天）。5月1日实施276天核减产能，5/6月份为动力煤淡季，5月还没有太大的影响。踏入6月份，为迎峰度夏前的下游补库时间，6月份港口库存大幅度下降，电力库存稳定，煤矿库存反倒增加，而整个社会库存基本维持稳定。不过，踏入7月份动力煤旺季，电厂库存和港口库存大幅度下降，煤矿库存也下降。旺季需要库存的进一步下降来弥补需求，形成7月份煤价的上升。今年内地南方地区持续高温，供电煤耗快速攀升，8月煤炭价格还是呈强。

神华集团已被选为国有资本投资公司试点，借助此次改革试点契机，将会更加便利地参与供给侧煤炭兼并重组，促进上下游产业协同，有利于公司长远发展。目前在公司的发展中，就开拓物流业务，极具成为中、长期盈利贡献来源之一。当前神华的运输体系主要由铁路、港口和航运组成，颇具系统。铁路方面，公司目前运营铁路2,155公里，包含通往蒙古国的甘泉铁路（甘其毛都口岸离蒙古国南戈壁省的塔本陶乐盖焦煤矿和奥云陶乐盖超大型铜矿运距均在200公里以内），围绕中国煤炭金三角产区的巴准、包神、塔韩、准池、大准、神朔铁路，以及西煤东运的第二大动脉朔黄綫及其分支黄万綫和黄大綫。公司目前已经是内地仅次于铁路总公司的第二大铁路运营集团。

港口方面，公司主要运营黄骅港、天津煤码头、珠海煤码头，港口吞吐能力2.66亿吨。自去年公司在晋陕蒙地区的铁路实现闭环通车以来，公司物流板块迅速起量，黄骅港一跃超过秦皇岛港成为北方输送量最大的煤运港口。航运方面，公司拥有40艘专业运输船舶。

神华具有完善的运输体系，以往主要供自己运煤炭使用，但近年就正积极拓展运送非煤炭产品。规划在今年，为协力厂商提供1,000万吨煤炭和1,000万吨非煤炭产品的运输服务，以提升铁路的闲置运力。如果目标达成，中银国际预计其2017年自有铁路的周转量将同比增长10%。

总括，全年来看，神华的煤炭综合售价大概率与去年大致持平。只是电力方面，表现逊色，整体盈利的复苏能力不会太快。惟最差情况或已过，借改革之风正改善股价中期弱势。技术上，该股今年已突破2013年以来的下降轨，中期反覆向上挑战20港元，短綫则在累计升幅不少下料需在13.5至15港元间上落整固，候低收集，止蚀13港元。（完）

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