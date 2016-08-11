中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全部上涨，CFETS指数微升至94.64

路透上海8月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.09%至94.64；SDR篮子指数微升至95.79，BIS篮子指数微升至95.03 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.24%，SDR篮子指数跌3.08%，BIS指数跌6.57% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.6255 275 欧元 7.4196 -163 日圆 6.5513 -161 港元 0.8542 35.2 英镑 8.628 403 澳元 5.1113 -66 新西兰元 4.8286 -577 新加坡元 4.9453 80 瑞郎 6.8047 -207 加元 5.0723 133 林吉特 0.6028 -6.6 卢布 9.7852 502 泰铢 5.243 85 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.16，较上日微升0.21%；RXY全球在岸人民币指数 报94.85，较上日微 跌0.01%；RXY参考离岸人民币指数 报95.37，较上日微升0.17%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.06，较上日微跌0.05%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)