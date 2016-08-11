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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 09:32 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全部上涨，CFETS指数微升至94.64

路透上海8月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微升0.09%至94.64；SDR篮子指数微升至95.79，BIS篮子指数微升至95.03
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.24%，SDR篮子指数跌3.08%，BIS指数跌6.57%
。
 CFETS篮子货币             今日中间价     CFETS篮子货币较上日升贬
                                          点数
 人民币                           6.6255                       275
 欧元                             7.4196                      -163
 日圆                             6.5513                      -161
 港元                             0.8542                      35.2
 英镑                              8.628                       403
 澳元                             5.1113                       -66
 新西兰元                         4.8286                      -577
 新加坡元                         4.9453                        80
 瑞郎                             6.8047                      -207
 加元                             5.0723                       133
 林吉特                           0.6028                      -6.6
 卢布                             9.7852                       502
 泰铢                              5.243                        85
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.16，较上日微升0.21%；RXY全球在岸人民币指数 报94.85，较上日微
跌0.01%；RXY参考离岸人民币指数 报95.37，较上日微升0.17%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.06，较上日微跌0.05%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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