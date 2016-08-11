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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 12:04 BJT

中国货币市场：资金面仍偏紧但压力略缓，公开市场净投放小幅加量

路透北京8月11日 - 中国银行间市场周四早盘资金面稍有缓和，七天以上融出较前日略
有增多，不过整体而言仍供小于需，资金价格也几无回落。
    
    交易员称，随着公开市场连续小幅净投放，货币市场流动性料整体无碍，但市场融出情
绪持续谨慎，偏紧状态短期似乎还难见改善。
    
    上海一券商交易员称，早盘出七天以上资金的机构多了，不过价格还没怎么下来，“该
加点的还是要加点借，仍然有点紧吧，只是比昨天好平一点。”
   
    她认为，公开市场连续投放，资金面压力应该不会明显放大了，不过考虑到市场融资需
求高企，后续料维持紧平衡的状态，“央行这周放的量都还不算太大，可能也不想过于宽松
。”
    
    上海另一银行交易员提到，下周起将有中期借贷便利(MLF)到期，按惯例如下周有续做
，央行将与本周五进行询量，届时继续关注询量和续做情况。
    
    据路透统计，8月共有两笔MLF共计2,370亿元到期，到期日分别为下周二(16日)和下周
五(19日)。
    
    中国央行公开市场周四进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%
；据此计算，单日净投放500亿元，本周已连续四日净投放。 
    
   以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间11:40                  今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                   
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                       2.0116   2.0172     -0.56
      七天                        2.3216   2.3447     -2.31
      14天                        2.6340   2.6449     -1.09
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                       4.4150   1.1650   +325.00
      七天                        2.5450   2.5650     -2.00
      14天                        2.5000   2.5000      0.00
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                       2.0300   2.0200     +1.00
      七天                        2.6000   2.5000    +10.00
      14天                        2.7500   2.7600     -1.00
 Shibor                                                    
  其中:隔夜                       2.0210   2.0170     +0.40
      七天                        2.3320   2.3250     +0.70
      三个月                      2.8050   2.8085     -0.35
 (完)
    

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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