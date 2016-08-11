中国货币市场：资金面仍偏紧但压力略缓，公开市场净投放小幅加量

路透北京8月11日 - 中国银行间市场周四早盘资金面稍有缓和，七天以上融出较前日略 有增多，不过整体而言仍供小于需，资金价格也几无回落。 交易员称，随着公开市场连续小幅净投放，货币市场流动性料整体无碍，但市场融出情 绪持续谨慎，偏紧状态短期似乎还难见改善。 上海一券商交易员称，早盘出七天以上资金的机构多了，不过价格还没怎么下来，“该 加点的还是要加点借，仍然有点紧吧，只是比昨天好平一点。” 她认为，公开市场连续投放，资金面压力应该不会明显放大了，不过考虑到市场融资需 求高企，后续料维持紧平衡的状态，“央行这周放的量都还不算太大，可能也不想过于宽松 。” 上海另一银行交易员提到，下周起将有中期借贷便利(MLF)到期，按惯例如下周有续做 ，央行将与本周五进行询量，届时继续关注询量和续做情况。 据路透统计，8月共有两笔MLF共计2,370亿元到期，到期日分别为下周二(16日)和下周 五(19日)。 中国央行公开市场周四进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25% ；据此计算，单日净投放500亿元，本周已连续四日净投放。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0116 2.0172 -0.56 七天 2.3216 2.3447 -2.31 14天 2.6340 2.6449 -1.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4150 1.1650 +325.00 七天 2.5450 2.5650 -2.00 14天 2.5000 2.5000 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0300 2.0200 +1.00 七天 2.6000 2.5000 +10.00 14天 2.7500 2.7600 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.0210 2.0170 +0.40 七天 2.3320 2.3250 +0.70 三个月 2.8050 2.8085 -0.35 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)