中国货币市场：资金面仍偏紧但压力略缓，公开市场净投放小幅加量

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月11日 - 中国银行间市场周四早盘资金面稍有缓和，七天以上融出较前日略 有增多，不过整体而言仍供小于需，资金价格也几无回落。 交易员称，随着公开市场连续小幅净投放，货币市场流动性料整体无碍，但市场融出情 绪持续谨慎，偏紧状态短期似乎还难见改善。 上海一券商交易员称，早盘出七天以上资金的机构多了，不过价格还没怎么下来，“该 加点的还是要加点借，仍然有点紧吧，只是比昨天好平一点。” 她认为，公开市场连续投放，资金面压力应该不会明显放大了，不过考虑到市场融资需 求高企，后续料维持紧平衡的状态，“央行这周放的量都还不算太大，可能也不想过于宽松 。” 上海另一银行交易员提到，下周起将有中期借贷便利(MLF)到期，按惯例如下周有续做 ，央行将与本周五进行询量，届时继续关注询量和续做情况。 据路透统计，8月共有两笔MLF共计2,370亿元到期，到期日分别为下周二(16日)和下周 五(19日)。 中国央行公开市场周四进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25% ；据此计算，单日净投放500亿元，本周已连续四日净投放。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0116 2.0172 -0.56 七天 2.3216 2.3447 -2.31 14天 2.6340 2.6449 -1.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4150 1.1650 +325.00 七天 2.5450 2.5650 -2.00 14天 2.5000 2.5000 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0300 2.0200 +1.00 七天 2.6000 2.5000 +10.00 14天 2.7500 2.7600 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.0210 2.0170 +0.40 七天 2.3320 2.3250 +0.70 三个月 2.8050 2.8085 -0.35 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583