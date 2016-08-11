港报社评：区块链颠覆金融业，银行价值看基本面--信报8月11日

《信报月刊》八月号专题探讨区块链（Blockchain）革命对银行等中介机构的深远影响，无独有偶，英国竞争及市场管理局（CMA）周二公布，从二○一八年起，银行必须与第三方分享客户资料，让消费者得以透过单一应用程式（App）管理在不同银行的账户，并就银行提供的同类型服务进行「格价」。

区块链乃颠覆性科技，随着其应用日趋普及，银行若不顺应潮流，在转变中建立新的营运模式，遭淘汰恐怕只是迟早问题。反观英国CMA的计划，着眼点是提升银行业竞争和服务质素，并没有「去中介化」之意。

然而，不管是港府金融科技督导小组领军人、财经事务及库务局局长陈家强口中的「后发先至」，借助区块链扭转香港在金融科技（FinTech）发展上被视为落后的局面；抑或英国当局推动的单一App管理所有账户计划，政府的意图都是争取于金融科技领域走在世界前列。不论银行「喜欢」与否，金融业出现翻天覆地的变革，势在必然。

区块链技术日趋成熟，英伦银行已就推出类似比特币（Bitcoin）的「电子英镑」（electronic pound）发表过多份研究报告，虽仍在「纸上谈兵」阶段，惟假以时日，难保不会付诸实行。到了那天，区块链革命非但有可能令银行的金融交易中介角色消失，作为金钱的托管人（custodian），银行亦不再无可取代。

正如《信月》所言，后金融海啸时代，民众对银行的信任今非昔比，用家讲求独立自主，不想依赖中间人。想深一层，今天那么多人愿意「贴钱」买政府债券，明知持有至到期取回的本金少于买入价，也要争相把钱「泊」进国债，原因虽不一而足，但投资者重视「资本归还」（return of capital）多于「资本回报」（return on capital），宁可「蚀少少」亦要确保资金安全，跟「后金融海啸时代民众对银行的信任今非昔比」焉能无关？

显而易见，不论用家对银行的观感和信任度，还是科技发展的大气候，银行皆面对前所未见的困局；这还未计金融海啸后监管要求日益严格，大大加重银行经营成本和受罚风险。

本周一，德意志银行和瑞信被剔出欧洲STOXX 50指数，理由是其市值随股价不断萎缩，已失去「蓝筹」资格。德银和瑞信股价今年以来齐挫近半，当中德银与二○○七年峰值相比，跌幅达九成；瑞信五十步笑百步，同期下跌八成半！

银行之苦有目共睹，有趣的是，报道金融科技发展不遗余力的大不列颠著名财经刊物MoneyWeek，于最新一期以封面故事规格，给予英国四大银行——滙丰控股、莱斯、巴克莱和苏格兰皇家银行——正面评价。

港股近期走势悦目，与英国公投脱欧造成短暂悲观的低位比较，恒指升幅略超一成；同期滙控股价涨近两成。换句话说，「大笨象」今回非但明显跑赢大市，亦是恒指过去七周升势的一大功臣。

个股表现向来不属「社评」讨论范畴，但以MoneyWeek对金融科技的熟悉，不可能不了解银行面临的巨大挑战。该刊在这样的背景下仍肯定英国四大银行的投资价值，必有在其眼中「无可抗拒」的理由。同一道理，滙控股价走俏，集团回购股份计划备受市场欢迎，应该不是唯一甚至最重要的原因。

区块链革命来势汹汹，银行能否在中介人与托管人角色同时式微下重新定位另觅功能，非一时三刻可以说准。再者，随着区块链技术不断找到突破口，Facebook、Uber、Airbnb等如日方中的科技界新贵，难保不会步银行后尘，成为下一批被颠覆的「商业平台」。从这点着眼，有哪个行业能在区块链引发的范式转移中「独善其身」？

简单点看，英国四大银行中体质最弱、至今仍未摆脱「国有化」状态的苏皇，资产负债表规模已重返二○○三年水平，与二○○七年金融海啸前高峰期相比，只及当时的三分之一。苏皇「衰嘢」倘呈现了七七八八，滙控年底前完成回购二十五亿美元股份后，普通股权一级资本比率仍高企百分之十二点六，投资价值获重估，不足为奇。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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