更正 - 金属期市：伦铜企稳，镍价因获利了结回落

(更正：内文第二段...上日应为“涨”0.9%，非“跌”0.9%)

路透墨尔本8月11日 - 伦敦期铜在距离四周低点不远处企稳，镍价自一年高位回落，因投资者在一份菲律宾矿业评估将完成之际锁定获利。

0117 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.1%至每吨4,825美元，上日涨0.9%。此前期铜曾创下四周最低价4,761美元。

上海期货交易所期铜 涨0.4%，至每吨37,510元人民币(5,654美元)。

LME期镍 跌1%。周三期镍曾触及一年高位11,030美元，因担心菲律宾可能关闭其镍矿业，这种忧虑自6月初以来已将镍价推高逾20%。菲律宾新政府对该行业的评估预计将在本月稍晚完成。

菲律宾主要镍矿石生产商Nickel Asia Corp 周三称，预计下半年获利将改善，因镍价已从13年低位反弹。(完)

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