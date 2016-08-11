中国经济：发改委批复吉林榆树至松原公路建设，总投资约112亿元

发改委网站周四刊登批复全文称，该路线起自榆树市于家镇（黑吉界），接拟建的铁力至科右中旗国家高速公路黑龙江境段，经榆树、扶余、三井子，止于松原市解放村，接已建成的大庆至广州国家高速公路松原至双辽段，全长约184公里。 项目估算总投资约112.23亿元（静态投资约103.18亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）28.37亿元作为项目资本金，约占总投资的25.28%，其余资金利用国内银行贷款解决。（完）