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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 10:20 BJT

中国经济：发改委批复吉林榆树至松原公路建设，总投资约112亿元

路透北京8月11日 - 中国国家发展和改革委员会日前批复称，同意建设吉林省榆树（黑吉界）至松原公路，总投资约112.23亿元人民币，旨在推动东北地区等老工业基地振兴，完善国家和区域高速公路网，改善区域交通条件。

发改委网站周四刊登批复全文称，该路线起自榆树市于家镇（黑吉界），接拟建的铁力至科右中旗国家高速公路黑龙江境段，经榆树、扶余、三井子，止于松原市解放村，接已建成的大庆至广州国家高速公路松原至双辽段，全长约184公里。 　　项目估算总投资约112.23亿元（静态投资约103.18亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）28.37亿元作为项目资本金，约占总投资的25.28%，其余资金利用国内银行贷款解决。（完）

欲览批复全文，请点击链接：here (发稿 李子木；审校 沈燕/张喜良)

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