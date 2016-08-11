背景资料：中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览

路透北京8月11日 - 以下为中国国家发改委2016年初以来批复的重大交通基础设施一览：

*--发改委7月批复同意建设吉林省榆树（黑吉界）至松原公路，总投资约112.23亿元。

--发改委7月批复同意建设南京长江第五大桥，总投资约59.68亿元。

--北京至天津滨海新区城际铁路（宝坻-滨海新区）项目总投资238.1亿元，建设工期四年。

--新建三门峡至禹州铁路项目总投资179.23亿元,建设工期3.5年。

--成都市城市轨道交通第三期建设规划（2016-2020年）,总投资为831.41亿元。

--贵阳市城市轨道交通第二期建设规划,近期建设项目总投资为728.11 亿元。

--发改委批复南京长江大桥公路桥维修改造工程项目，项目估算总投资为10.9亿元，建设工期约27个月。

--发改委6月中旬同意建设浙江省文成至泰顺（浙闽界）公路可行性研究报告，项目估算总投资约109.94亿元人民币，旨完善国家高速公路网络，推动长江经济带发展。

--发改委同意建设内蒙古苏尼特右旗至化德（蒙冀界）公路，项目估算总投资66.5亿元人民币。

--发改委同意建设兴国至泉州铁路宁化至泉州段，项目总投资273.4亿元人民币，其中工程投资271.4亿元，机车车辆购置费2亿元。

--发改委核准山东省高青至广饶公路项目及京秦高速公路北京东六环至京冀界段的建设，两项目总投资近74亿元人民币。

--国家发改委4月底批复称，同意建设福建省永泰梧桐至尤溪中仙公路，项目估算总投资约为87.29亿元人民币。

--国家发改委正式批复成都新机场项目可行性研究报告，标志着成都新机场走完所有审批程序，项目总投资为718.64亿元人民币。

--国家发改委批复建设福建省浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段，项目总投资110.96亿元人民币。

--国家发改委批复九个公路建设项目，总投资1,523.49亿元人民币。其中包括济南至青岛高速公路改扩建工程，项目估算总投资300.62亿元。

--国家发改委批复石家庄市城市轨道交通近期建设规划调整方案（2012-2021年），新增1号线二期工程和3号线二期工程，线路长度20.8公里，项目总投资为131.96亿元人民币。

--国家发改委批复新建通辽至京沈高铁新民北站铁路、新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路两个项目，总投资345.9亿元人民币。

**相关重大政策**

--中央深改组第22次会议审议通过关于深化投融资体制改革的意见，要完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导作用和放大效应，完善政府和社会资本合作模式；拓宽投资项目资金来源；确立企业投资主体地位，平等对待各类投资主体。

--多位消息人士3月中旬对路透表示，中国财政部主导设立的1,800亿元人民币PPP(政府和社会资本合作)融资支持基金，将于3月底前挂牌；该基金由10家金融机构共同发起，各家认缴金额介于50-300亿元不等，下周将认缴首期出资款。

--国家发改委表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。

--发改委下发关于下放部分交通项目审批权和简化审批程序的通知称，将国家高速公路网改扩建项目、普通国省道建设项目、内河航道建设项目（长江干线航道和国际国境河流航道建设项目除外）、内河航电枢纽建设项目、机场改扩建项目（增建跑道除外），下放省级政府审批。

注： * 表示新增项目或政策。（完）

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