台湾货币市场：8月12日及本提存期资金预期变化一览表

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透台北8月12日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,690亿台币。 --99甲7期6息，共14亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --摩根士丹利(Morgan Stanley)发行30年美元固定利率债，共10亿美元。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 3兆(万亿)6,710.8亿台币。 8/15 3,102.5亿台币 8/16 4,235.8亿台币 8/17 1,978亿台币 8/18 2,316亿台币 8/19 1,618亿台币 8/22 2,412亿台币 8/23 2,827.5亿台币 8/24 3,973.5亿台币 8/25 3,200亿台币 8/26 1,597亿台币 8/29 3,471.5亿台币 8/30 1,687.5亿台币 8/31 2,318.5亿台币 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 9/03 4亿台币 注：*表新增。 --公债还本与付息共64.5亿台币。 8/13 98甲5期7息 12.75亿台币 8/14 97甲5期8息 15.75亿台币 8/16 91甲7期14息 15亿台币 8/22 100甲8期5息 11.25亿台币 8/24 101甲8期4息 9.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 8/17：南亚261.72亿台币。 8/25：第一金108.88亿台币 8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币 8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。 9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --8/15 加拿大皇家银行伦敦分行发行30年期美元计价债券，金额为2.55亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。