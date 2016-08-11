《全球主要央行动态》--8月4日-8月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月4日-8月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔向金融时报发表谈话指出，美国经济长时间陷于低成长的风险升高，这意味着有必要实施较前预期为低的利率。他表示，只要美国经济受到全球风险影响，他倾向“非常缓步”的升息。

**欧洲**

英国央行降息25个基点至0.25%的纪录低位，这是该央行2009年以来首次降息。央行同时还承诺，将在未来六个月内印钞购买600亿英镑(790亿美元)政府公债，并推出两个新机制，一是购买100亿英镑的高评级公司债，二是确保银行将降息产生的借贷成本节省毫无保留地转移给借款人，该机制的规模可能高达1,000亿英镑。央行还表示，大多数的货币政策委员会(MPC)委员并预期，如果经济表现和预测地一样糟，今年将利率将再次调降至“接近但略高于零”。

央行总裁卡尼在政策会议后举行的新闻发布会上称，“尽早采取全面举措，(央行)可以减少不确定性，提振信心，遏制经济放缓，支撑英国经济进行必要的调整。”卡尼表示，央行有通过降息和量化宽松举措来进一步刺激经济的余地，但他排除了实施负利率的可能性，还拒绝在没有任何附加条件情况下通过‘直升机撒钱’等“不切实际的方法“来提振经济。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，如果英国经济下滑情况恶化，那么有可能需要出台更多量化宽松措施。但他指出，鉴于有关经济对6月23日公投做出何种反应的信息仍非常有限，因此应该采取更加渐进的方式对待货币政策。

英国央行副总裁布罗德班特表示，他将支持今年再度降息，但排除动用新的银行融资计划来开后门引进负利率。

欧洲央行在经济公报中称，英国公投退出欧盟后，全球经济前景不确定性增加，重申做好准备在必要时采取措施支撑通胀。

德国央行总裁魏德曼接受采访时称，英国公投决定退出欧盟并未从根本上改变欧元区的前景。他还重申，随着时间推移，极宽松货币政策的效力将降低，而风险和副作用将加大。

**大中华区**

中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

央行网站刊登的该报告并强调，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好供给侧结构性改革中的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

**日本和韩国**

日本央行副总裁岩田规久男表示，央行并未计划通过减少资产购买数量或改变资产购买内容来收紧货币政策。他指出，日本央行下个月将对货币政策进行全面评估，但不太可能带来思路上的大改变，更有可能是对现有政策进行微调。

熟知日本央行思维消息人士表示，该行已经准备了一份将在下月公布的“全面性”评估的初步概要，当中将维持尽快达成2%通胀目标的宣示。消息人士称，在这份草案中，日本央行指称油价大跌、2014年消费税上调对成长的持续性影响、以及日本无法摆脱通缩心态等等，是妨碍达成通胀目标的因素。初步概要看来并未对未来货币政策方向提出直接建议，不过整体论调将暗示日本央行不太可能缩减大规模的刺激措施。

日本央行公布的7月政策会议总结显示，央行审议委员的观点存在严重分歧，有委员支持无限制地放松货币政策，而其他人则认为日本央行已经做的够多---加大了市场波动并抽乾了债市的流动性。

韩国央行一如预期维持指标利率在1.25%不变，因其评估此前宽松政策对本国疲弱经济的影响，并关注美联储的下个政策行动。

**澳洲和新西兰**

新西兰央行将指标利率下调25个基点至2.00%的纪录新低，并暗示至少需要再降息一次。央行总裁惠勒随后表示，会上并未认真考虑降息50个基点，没有理由较大幅度降息。但他对记者称，“我们认为进一步降息是可能的，并且我们已经把60个基点的降息幅度纳入预期。”

新西兰央行助理总裁John McDermott表示，央行可能将再降息一次、甚至两次。他并未指明降息时间表，但向路透称，“市场已恰当地得出结论，我们很有可能在11月进行评估。”

澳洲央行发布报告称，澳洲核心通胀率低于目标水准的情况可能要延续到2018年，从而为经济加快增长创造条件。其基调温和的评估令进一步降息的大门依旧敞开。

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，货币刺激措施所能达到的成果有其极限，包括在短期内推升经济增速或通胀率方面。他支持维持当前2-3%的通胀目标不变，并警告不要只是因为实际通胀看来似乎暂时未达标就下调该目标。当被问到货币政策局限时，史蒂文斯回答道，澳洲央行需要采取负利率等非常规举措的风险较低。

**其他央行**

印度央行总裁拉詹维持附买回利率在6.50%不变，这是拉詹最后一次参与政策利率评估。拉詹表示，央行可能将透过货币政策委员在10月决定利率。

印尼央行副总裁Perry Warjiyo表示，央行认为有降息空间。“通胀没问题，经常帐赤字低，而且我们仍然希望推动经济成长。货币政策还有调降空间，”Warjiyo称。 (完)

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