台湾汇市：台币兑美元早盘震荡趋升，观望韩元与股市走势

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月11日 - 台币兑美元 周四早盘震荡趋升。交易员表示，美元偏弱，外资仍有汇入使得台币走势趋升，不过韩元兑美元 略微下挫，且台股在平盘下方游走，抑制台币仅能在31.200附近整理。
他们指出，韩国央行今日决议维持指标利率不变，总裁并要召开记者会，由于昨日企划财政部才对市场喊话，交易商料不会轻举妄动，台币在缺乏韩元指引下，升值幅度料有限。
〞韩元、股市都不好，台币应该会整理。〞一位银行交易主管说。
另一银行交易员则表示，早盘外商银行仍有美元卖盘，不过进口商在31.200以下也适时承接。盘中看股市会不会由黑翻红，午后台币才有进一步走强机会。
本地时间10:16，韩元兑美元报1,096.9，上日收报1,095.4；台股加权指数 跌0.43%，报9,161.17点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报30.875/30.915，上日收在30.900。
韩国央行周四一如预期维持指标利率在1.25%不变，因其评估此前宽松政策对本国疲弱经济的影响，并关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)的下个政策行动。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.100-31.300。
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