更正-韩国金融市场：韩元和韩股连五涨后回落，关注韩国央行下一步动向

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(更正：因原文有误，标题及内文首段应改为结束“五日”涨势，而非“六日”涨势)
路透首尔8月11日 - 韩元和韩股结束五日涨势，周四开盘走软；韩国央行8月份维持利率不变后，投资者寻找央行下一步行动的线索。
0216 GMT,韩元兑美元 报1,096.2韩元，较周三收盘价1,095.4跌0.1%。
韩国综合股价指数 跌0.3%至2,039.22点。
韩国央行周四一如预期维持指标利率在1.25%不变，因其评估此前宽松政策对本国疲弱经济的影响，并关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)的下个政策行动。
“韩国央行这一决定对市场鲜有影响，但投资者继续持有仓位，等待该行的评论以确定该行今年是否还会再次降息，”现代期货的外汇分析师Jung Sung-yoon称。
Jung Sung-yoon还称，韩国企划财政部次官崔相穆昨天关于汇市的言论，以及韩国股市下挫，为韩元再添压力。
韩国企划财政部次官崔相穆周三在被媒体问及当日稍早韩元大幅上升时表示，政府正在密切关注韩元兑美元的汇率。
外资料卖超韩股，近午盘时分外资卖超201亿韩元(1,834万美元)。
电力和天然气类股下跌1.7%，韩国电力 跌近2%。
下跌和上涨个股分别有502档和287档。
三年期公债9月期货 跌0.01点至111.09。
0216GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,096.2 1,095.4
日圆/韩元 10.8194/02 10.8104
韩国公债期货 * 111.09 111.10
韩国综合股价指数 2,039.22 2,044.64
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583