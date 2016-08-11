中股业绩：华夏银行上半年净利同比增6%，不良贷款率续升至1.56%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月11日 - 中国股份制银行--华夏银行 周四公布，上半年实现净利润98.26亿元人民币，同比增6.08%；但受经济下行、区域、行业等风险因素影响，不良贷款率续升至1.56%，比上年末上升0.04个百分点。
截止6月末，该行净息差为2.48%，同比下降15个基点；同期资本充足率为11.73%，核心一级资本充足率为8.56%。
上半年，华夏银行资产质量持续承压，不良贷款余额181.43亿元，比上年末增加18.46亿元，因经济下行压力仍较大，实体经济经营陷入困境，信用约风险加剧，资产质量出现“双升”。
展望下半年，该行称，将立足实体经济有效需求，积极引导信贷结构的调整和优化；同时拓宽问题贷款处置渠道和方法，加大问题贷款清收处置力度，切实控制资产质量下行风险。”
中报显示，该行不良贷款行业主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款率分别为3.96%、3.25；不良贷款地区主要集中在华南及华中、华东地区，不良贷款率分别为1.71%、1.62%。
为提升信贷资产周转效率，华夏银行加快开展资产证券化业务，上半年发行规模共374.64亿元。此外，理财业务快速发展，实现理财业务手续费收入25.76亿元。
中报并显示，该行中间业务收入较快增长，上半年实现收入74.64亿元，同比增26.27%，国际业务中间业务收入增26.75%。（完）
欲览详情，请点选上交所网站：here (发稿 陈杨；审校 宿泱韫/张喜良)
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