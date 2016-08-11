香港个股：中芯国际预计第三季延续强势成长，早盘一度涨近9%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月11日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 第二季销售额创新高，并预计第三季仍将继续强势成长，带动股价周四早盘一度涨近9%，触及七个月高位。
中芯国际周三晚间公告显示，第二季收入达到破纪录的6.9亿美元，按季增长8.8%，按年升26.3%，毛利和营业利润亦刷新高；期内净利9,764万美元，按季及按年分别增59%及27%。
该公司首席执行官邱慈云称，预计第三季度仍将继续强势成长，与季节性疲软相反，预计四季度将继续成长，2016年收入将再创新高。
“客户需求将保持十分强劲势头。”他说，“考虑到旺盛需求，以及最近对LFoundry的收购，我们现在将今年的收入成长预期上调到25-29%之间。”
中芯国际给予第三季指引显示，季度收入增加8-11%，毛利率介乎28-30%。
投行Jefferies的报告指出，中芯国际的指引均好于该行及市场的预期，而有别于其竞争对手台积电 展望第四季可能出现季节性收缩，中芯国际预计继续按季成长。该行维持对中芯国际投资评级为“买入”及目标价每股0.89港元，较现水平有约19%上涨空间。
中芯国际早盘初段一度触及0.76港元的七个月高位，香港时间10:30，该股报0.75港元，升7.14%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583