香港个股：中芯国际预计第三季延续强势成长，早盘一度涨近9%

路透香港8月11日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 第二季销售额创新高，并预计第三季仍将继续强势成长，带动股价周四早盘一度涨近9%，触及七个月高位。

中芯国际周三晚间公告显示，第二季收入达到破纪录的6.9亿美元，按季增长8.8%，按年升26.3%，毛利和营业利润亦刷新高；期内净利9,764万美元，按季及按年分别增59%及27%。

该公司首席执行官邱慈云称，预计第三季度仍将继续强势成长，与季节性疲软相反，预计四季度将继续成长，2016年收入将再创新高。

“客户需求将保持十分强劲势头。”他说，“考虑到旺盛需求，以及最近对LFoundry的收购，我们现在将今年的收入成长预期上调到25-29%之间。”

中芯国际给予第三季指引显示，季度收入增加8-11%，毛利率介乎28-30%。

投行Jefferies的报告指出，中芯国际的指引均好于该行及市场的预期，而有别于其竞争对手台积电 展望第四季可能出现季节性收缩，中芯国际预计继续按季成长。该行维持对中芯国际投资评级为“买入”及目标价每股0.89港元，较现水平有约19%上涨空间。

中芯国际早盘初段一度触及0.76港元的七个月高位，香港时间10:30，该股报0.75港元，升7.14%。（完）

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