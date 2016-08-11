更新版 1-《中国企业债发行日程表》--8月11日

(新增更多内容) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 禹州投资总公司 12.8 10 8/10簿记建档 *3.89% AA 8/11-8/12 银诃证券 城市停车场建设专项债券 (第5年末附投资者选择权/3-6年末每年还10%本金/7-10年末每年还15%本金) ========================================================================================= 赤壁蓝天城市 10 7 8/9簿记建档 4.38% AA- 8/10-8/12 兴业证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 内江市 10 7 8/15簿记建档 -- AA 8/16-8/17 平安证券 兴元实业 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广州地铁集团 24 可续期 8/15簿记建档 -- AAA 8/16-8/18 海通证券 (每三年发行人续期选择权) 广州证券 ========================================================================================= 贵溪市城市 18 7 8/17簿记建档 -- AA- 8/18-8/19 民生证券 建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/重庆进出口信用担保和重庆三峡担保集团共同担保)华融证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *荆门市城市建设 12 10 8/18簿记建档 -- AA 8/19-8/22 光大证券 投资公司漳河新区北片区综合管廊工程 (第6-10年还20%本金/荆门高新技术产业开发有限责任公司为差额补偿人) ========================================================================================= 重庆大足城乡建设 12 6 8/10簿记建档 *3.97% AA 8/11-8/16 财通证券 投资集团龙水城区棚户区改造工程 (第4-6年还20%/30%/50%本金/重庆大足国有资产经营管理集团为差额补偿人) ========================================================================================= 巴南区鱼洞棚户区 7.5 7 8/15簿记建档 -- AA 8/16-8/19 湘财证券 改造安置房项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆市渝兴建设投资公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次