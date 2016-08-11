更新版 1-《中国企业债发行日程表》--8月11日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(新增更多内容) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 禹州投资总公司 12.8 10 8/10簿记建档 *3.89% AA 8/11-8/12 银诃证券 城市停车场建设专项债券 (第5年末附投资者选择权/3-6年末每年还10%本金/7-10年末每年还15%本金) ========================================================================================= 赤壁蓝天城市 10 7 8/9簿记建档 4.38% AA- 8/10-8/12 兴业证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 内江市 10 7 8/15簿记建档 -- AA 8/16-8/17 平安证券 兴元实业 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广州地铁集团 24 可续期 8/15簿记建档 -- AAA 8/16-8/18 海通证券 (每三年发行人续期选择权) 广州证券 ========================================================================================= 贵溪市城市 18 7 8/17簿记建档 -- AA- 8/18-8/19 民生证券 建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/重庆进出口信用担保和重庆三峡担保集团共同担保)华融证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *荆门市城市建设 12 10 8/18簿记建档 -- AA 8/19-8/22 光大证券 投资公司漳河新区北片区综合管廊工程 (第6-10年还20%本金/荆门高新技术产业开发有限责任公司为差额补偿人) ========================================================================================= 重庆大足城乡建设 12 6 8/10簿记建档 *3.97% AA 8/11-8/16 财通证券 投资集团龙水城区棚户区改造工程 (第4-6年还20%/30%/50%本金/重庆大足国有资产经营管理集团为差额补偿人) ========================================================================================= 巴南区鱼洞棚户区 7.5 7 8/15簿记建档 -- AA 8/16-8/19 湘财证券 改造安置房项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆市渝兴建设投资公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583