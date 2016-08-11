台湾债市：指标10年债殖利率早盘小跌，热钱涌入提振外商银行买气

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月11日 - 台湾指标10年公债105/4期 殖利率周四早盘小跌。交易员表示，因美债殖利率走低，以及外资热钱汇入踊跃提振短券买气；但殖利率走低后买盘追价无力，成交稀疏。
交易员表示，近期公布的交易商公债买卖超方面，以往罕见的买超机构如美国银行、星展银行都榜上有名，这与外资热钱持续汇入不无关系。
一位大型证券商交易员说，〞周一活络，到昨天就冷了，今天就结冰了。〞至本地时间10:35为止，105/4期公债仅成交18亿台币。上日成交量是61.5亿台币。
台币兑美元 周四早盘震荡趋升。交易员表示，美元偏弱，外资仍有汇入使得台币走势趋升，不过韩元兑美元 略微下挫，且台股在平盘下方游走，抑制台币仅能在31.200附近整理。
根据柜买中心公布7月交易商在等殖系统上的买卖断资料，7月花旗(台湾)银行买超64.57亿台币、美国银行买超33.25亿台币、渣打银行买超74.27亿台币、星展银行买超11.57亿台币。
交易员认为，台湾央行9月理监事会议预计仍有再降息的机会，但对债市影响不大。目前看来台湾经济数据虽有回温迹象，但是央行蛮重视国际央行货币政策比较的因素，因此各方对央行的会议结果看法纷歧。
财政部将于9月2日标售10年期105/11期公债，预定金额300亿台币。该期公债将于下周三(17日)开始首日发行前交易，目前10年公债105/4期公债面临换券压力。
交易员预估，今日105/4殖利率主要交投区间料在0.67-0.682%；105/8期则在0.50-0.51%。
美国公债价格周三上涨，今日美国10年期公债标售需求强劲，在经济数据有限和对全球央行政策成效的担忧加剧之际，投资者对避险美国公债的兴致上升。 指标10年期美国公债 收益率报1.509%。
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