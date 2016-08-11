《美国上市公司业绩公布日程表》--8月11日至8月18日

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透8月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公司事件列表 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 2016年8月11 BMO KSS.N Q2 2016 Kohls Corp 日 2016年8月11 BMO M.N Q2 2016 梅西百货(Macy's) 日 2016年8月11 AMC JWN.N Q2 2016 Nordstrom 日 2016年8月11 AMC NVDA.OQ Q2 2017 英伟达(Nvidia) 日 2016年8月15 BMO SYY.N Q4 2016 Sysco Corp 日 2016年8月16 BMO HD.N Q2 2016 家得宝(Home Depot) 日 2016年8月16 BMO TJX.N Q2 2017 TJX Companies Inc 日 2016年8月16 10:30 AAP.N Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 日 2016年8月16 AMC URBN.OQ Q2 2017 Urban Outfitters Inc 日 2016年8月17 NTS TGT.N Q2 2016 Target Corp 日 2016年8月17 BMO PGR.N July 2016 Progressive Corp 日 2016年8月17 BMO LOW.N Q2 2016 Lowe's Companies Inc 日 2016年8月17 BMO SPLS.OQ Q2 2016 史泰博(Staples) 日 2016年8月17 12:00 ADI.OQ Q3 2016 亚德诺半导体(ADI) 日 2016年8月17 AMC CSCO.OQ Q4 2016 思科(Cisco Systems) 日 2016年8月17 AMC NTAP.OQ Q1 2017 NetApp Inc 日 2016年8月17 AMC LB.N Q2 2016 L Brands Inc 日 2016年8月17 AMC A.N Q3 2016 安捷伦科技 日 2016年8月18 BMO HRL.N Q3 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp) 日 2016年8月18 BMO WMT.N Q2 2017 沃尔玛(Wal-Mart) 日 2016年8月18 20:15 GPS.N Q2 2016 Gap Inc 日 2016年8月18 AMC ROST.OQ Q2 2016 Ross Stores Inc 日 2016年8月18 AMC AMAT.OQ Q3 2016 应用材料(Applied Materials) 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍