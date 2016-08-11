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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 11:24 BJT

台湾新债：摩根士丹利30年美元固定利率债以4.0%定价，发行10亿美元

路透台北8月11日 - 台湾柜台买卖中心周四指出，摩根士丹利 将在台湾发行30年期固定利率美元债，一年内不赎回券(NC1*1)以IRR(隐含年报酬率)4.00%定价。

摩根士丹利该档美元债发行金额达10亿美元，为近期少见的大额美元债，将于12日挂牌。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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