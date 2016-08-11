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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 11:36 BJT

台湾股市：从逾一年高点回落，台积电因营收下滑股价挫低

路透台北8月11日 - 台湾股市周四盘中下滑，从逾一年高点回落；台积电 上日公布7月营收年减5.6%后，股价挫跌 。

0312 GMT，台湾加权股价指数 下跌1.3%至9,079.59点，跌落上日创下的2015年7月以来盘中高点。

电子类股 和金融保险类股 跌幅均超过1.2%。

台积电股价跌幅深达2.2%。(完)

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