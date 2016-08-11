金融科技：汇丰与美银美林将区块链应用于贸易金融，力争更多合作方

路透香港8月10日 - 汇丰 与美银美林 周三表示，已打造出全球首次使用区块链(blockchain)技术应用于简化信用证交易。信用证业务是贸易金融业务中最耗费人力的环节。

这两家银行与新加坡资讯通信发展管理局(IDA)合作，模拟信用证交易。为降低进口商与出口商之间的风险，信用证是最普遍使用的方式之一，以信用证作为担保的贸易交易价值超过2万亿(兆)美元，但开立信用证的过程涉及大量文件往来且非常耗时。

如果将信用证交易放在一个分散式帐本(distributed ledger)上，进口商及其银行、出口商及其银行，都可以实时看到资料。

全球各地的金融服务企业近来持续关注开发区块链技术，支持人士表示，这有可能省下数以10亿美元计的成本，并加快交易速度。区块链技术是虚拟货币比特币 的技术基础，这种技术建立一个共享的资料库，参与者能够追踪每笔交易。

汇丰贸易金融业务产品全球负责人Vivek Ramachandran表示，目前正在与其他银行、企业客户及航运企业进行讨论，以进一步开发这项仍属初期阶段的技术。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)