主要国家经济指标预测--8月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,121 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超955 8月12-15日 -- 中国广义货币供应量(M2)(较上年同期) 7月 +11.2% +11.8% 新增人民币贷款(亿) 8,000 13,800 人民币各项贷款余额(较上年同期) 7月末 +13.8% +14.3% 8月12-20日 -- 中国实际使用外资(FDI)(较上年同期) 1-7月 -- +5.10% 8月12日(五) 0200 中国规模以上工业增加值(较上年同期) 7月 +6.1% +6.2% 社会消费品零售总额(较上年同期) +10.5% +10.6% 固定资产投资(不含农户)(较上年同期) 1-7月 +8.8% +9.0% 0200 中国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 67.00 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 40.8 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 38.6 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 50.2 0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值 +0.2% +0.7% (未经季调较上年同期) +1.5% +1.3% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0600 德国批发物价指数(较前月) 7月 -- +0.6% (较上年同期) -- -1.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- +0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.8% +1.0% 0830 英国建筑业产出(较前月) 6月 -1.0% -2.1% (较上年同期) -2.7% -1.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季第二次估值 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.6% +1.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.5% -1.2% (较上年同期) +0.7% +0.5% 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 +0.2% +0.3% (较前月) +0.1% +0.5% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.3% (较前月) +0.2% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.7% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.1% +0.2% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月初值 91.5 90.0 现况指数 109.0 109.0 预期指数 78.1 77.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月11日(四) -- 韩国央行利率决定 8月 1.25% 1.25% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% HICP(较前月) -1.9% -1.8% (较上年同期) -0.2% -0.1% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 顺差12.02 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差46.62 -- 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 49.2 -- 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 55.3 -- 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 40.6 -- 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 34.6 -- 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 55.8 -- 1230 美国进口物价(较前月) 7月 +0.1% -0.3% 出口物价(较前月) +0.2% 持平 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 26.6 26.5 四周均值(万人) 26.275 -- 续请失业金人数(万人) 7月30日当周 215.5 214.0 1230 加拿大新屋价格指数 6月 +0.1% +0.3% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -7.5% -- 进口物价(较上年同期) -7.1% -- 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +2.3% -- (较上年同期) +6% --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜/张明钧；审校 杜明霞)