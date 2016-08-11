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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--8月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值       前值
    
    8月11日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --   买超3,121
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超955
    
    8月12-15日 
     --  中国广义货币供应量(M2)(较上年同期)            7月      +11.2%     +11.8%
             新增人民币贷款(亿)                                  8,000     13,800
             人民币各项贷款余额(较上年同期)          7月末      +13.8%     +14.3%               
        
    
    8月12-20日 
     --  中国实际使用外资(FDI)(较上年同期)           1-7月         --      +5.10%
    
    8月12日(五)
    0200 中国规模以上工业增加值(较上年同期)            7月       +6.1%      +6.2%
             社会消费品零售总额(较上年同期)                     +10.5%     +10.6%
             固定资产投资(不含农户)(较上年同期)      1-7月       +8.8%      +9.0%
    0200 中国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月         --       67.00   
    0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月         --        40.8
    0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月         --        38.6
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月         --        50.2
    0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值      +0.2%      +0.7%
                            (未经季调较上年同期)                 +1.5%      +1.3%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值       +0.4%      +0.4%
                                 (较上年同期)                    +0.4%      +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.4%      +0.4%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                      7月         --       +0.6%
                         (较上年同期)                              --       -1.5%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第二季         --       +0.3%
    0800 意大利GDP(较前季)                      第二季初值       +0.2%      +0.3%
                  (较上年同期)                                   +0.8%      +1.0%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        6月       -1.0%      -2.1%
                       (较上年同期)                              -2.7%      -1.9%
    0900 欧元区GDP(较前季)                第二季第二次估值       +0.3%      +0.6%
                  (较上年同期)                                   +1.6%      +1.7%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        6月       +0.5%      -1.2%
                       (较上年同期)                              +0.7%      +0.5%
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   7月       +0.2%      +0.3%
                                        (较前月)                 +0.1%      +0.5%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)              +1.2%      +1.3%
                                       (较前月)                  +0.2%      +0.4%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)          --       +0.9%
                                             (较前月)              --       +0.3%
    1230 美国零售销售(较前月)                          7月       +0.4%      +0.6%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.2%      +0.7%
    1400 美国企业库存(较前月)                          6月       +0.1%      +0.2%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              8月初值        91.5       90.0
                             现况指数                            109.0      109.0
                             预期指数                             78.1       77.8
            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值 
    
    8月11日(四)
     --  韩国央行利率决定                             8月        1.25%      1.25%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值       -0.4%      -0.4%
                                 (较上年同期)                    +0.4%      +0.4%
    0800 意大利CPI(较前月)                         7月终值       +0.2%      +0.2%
                  (较上年同期)                                   -0.1%      -0.1%
               HICP(较前月)                                      -1.9%      -1.8%
                   (较上年同期)                                  -0.2%      -0.1%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  6月   顺差12.02        -- 
               全球贸易收支(亿欧元)                          顺差46.62        -- 
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月        49.2        -- 
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月        55.3        -- 
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月        40.6        -- 
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月        34.6        --
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                     7月        55.8        -- 
    1230 美国进口物价(较前月)                          7月       +0.1%      -0.3%
             出口物价(较前月)                                    +0.2%       持平
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月6日当周        26.6       26.5
                       四周均值(万人)                           26.275        -- 
                 续请失业金人数(万人)          7月30日当周       215.5      214.0
    1230 加拿大新屋价格指数                            6月       +0.1%      +0.3%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      7月       -7.5%        --
             进口物价(较上年同期)                                -7.1%        --
    2245 新西兰零售销售(较前季)                     第二季       +2.3%        --
                       (较上年同期)                                +6%        --(完)            
  
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜/张明钧；审校 杜明霞)

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