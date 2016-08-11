中国债市动态：现券持稳而新债招标热度不减，配置压力下支撑仍在

路透北京8月11日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率持稳，一级市场新债招标则维持旺盛买需。交易员称，配置压力仍对现券构成支撑，同时在流动性总体宽松格局下一级招标热度不减，亦提升二级市场情绪，短期来看收益率易下难上。

华北一券商交易员称，总体来看收益率变动不大，国开10年活跃券160210下行1个bp（基点），进出口行新债招标结果出炉后市场普遍又下了0.5个bp。

“（口行）一级不错，倍数都是6倍呢，早盘资金略紧张，不过10点多就好了，还是钱多，农商行最近天天买。”他说。

业内人士稍早透露，中国进出口银行上午招标增发的10年固息债中标收益率为3.0734%，同时招标的五年期Shibor基准浮息债中标利差为5个基点（bp）；两期债对应投标倍数分别为6.01倍和6.88倍。

北京一基金交易员称，欠配资金的压力比较大，加之基本面比较弱，收益率还是往下走的动力更强一点。

“现在个人感觉长端的机会比短端要大一些，但是要做好市场回调的准备。”他说。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.71%/2.69%，上日尾盘为2.71%/2.69%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1100%/3.1050%，上日为3.1175%/3.1075%。