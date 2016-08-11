中国汇市：人民币早盘升幅收窄，机构利用定价规则囤积隔夜头寸

* 人民币早盘放量小升但升幅较盘初明显收窄

* 中间价较上日大涨逾270点略超预期

* 机构开始利用定价规则囤积隔夜头寸

* 6.63元附近实需购汇需求较旺

* 短期人民币料维持区间震荡

路透上海8月11日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价续升，但升幅较盘初明显收窄，中间价大涨逾270点至一周新高。交易员称，汇改满周年中间价波动略超预期，而各机构开始利用规则囤积隔夜头寸，今早成交小幅放量，短期人民币料仍维持区间宽幅震荡。

他们并指出，从近期看人民币在6.62-6.63元附近实需购汇欲望较强，盘中受美元指数小幅反弹带动，购汇需求一路推低汇价并跌破6.64关口；中间价机制过于透明而且容易大升大跌，并非是合理的完善定价机制，应还有完善的空间。

“fixing定价还是有问题的，在贬值的时候是双贬值驱动，升值的时候又是双向驱动，...当前市场还是偏震荡吧，6.65上下300个点范围内波动，除非美指升破98，那另说。”一中资行交易员称。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.6425元,上日收报6.643元，夜盘终报6.64元。今日人民币兑美元中间价 报6.6255元，上日中间价为6.653元。人民币兑美元即期成交额 为117.5亿美元，上日半日为100.59亿美元。

全球汇市方面，新西兰元周四飙升至逾一年来最高水平，此前新西兰央行一如预期降息，但令原先预计该行会以更大力度降息的部分人士感到失望，而美元指数依然徘徊在一周低点附近。

新西兰央行周四降息25个基点，至纪录低点2.0%，并暗示在努力避免国内通缩风险之际，还需要进一步降息。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.09%至94.64；SDR篮子指数微升至95.79，BIS篮子指数微升至95.03。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.78元, 上日尾盘为6.7548元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6489元, 上一交易日尾盘报6.643元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.638；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。