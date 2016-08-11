中国汇市：人民币早盘升幅收窄，机构利用定价规则囤积隔夜头寸

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘放量小升但升幅较盘初明显收窄
* 中间价较上日大涨逾270点略超预期
* 机构开始利用定价规则囤积隔夜头寸
* 6.63元附近实需购汇需求较旺
* 短期人民币料维持区间震荡
路透上海8月11日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价续升，但升幅较盘初明显收窄，中间价大涨逾270点至一周新高。交易员称，汇改满周年中间价波动略超预期，而各机构开始利用规则囤积隔夜头寸，今早成交小幅放量，短期人民币料仍维持区间宽幅震荡。
他们并指出，从近期看人民币在6.62-6.63元附近实需购汇欲望较强，盘中受美元指数小幅反弹带动，购汇需求一路推低汇价并跌破6.64关口；中间价机制过于透明而且容易大升大跌，并非是合理的完善定价机制，应还有完善的空间。
“fixing定价还是有问题的，在贬值的时候是双贬值驱动，升值的时候又是双向驱动，...当前市场还是偏震荡吧，6.65上下300个点范围内波动，除非美指升破98，那另说。”一中资行交易员称。
北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.6425元,上日收报6.643元，夜盘终报6.64元。今日人民币兑美元中间价 报6.6255元，上日中间价为6.653元。人民币兑美元即期成交额 为117.5亿美元，上日半日为100.59亿美元。
全球汇市方面，新西兰元周四飙升至逾一年来最高水平，此前新西兰央行一如预期降息，但令原先预计该行会以更大力度降息的部分人士感到失望，而美元指数依然徘徊在一周低点附近。
新西兰央行周四降息25个基点，至纪录低点2.0%，并暗示在努力避免国内通缩风险之际，还需要进一步降息。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.09%至94.64；SDR篮子指数微升至95.79，BIS篮子指数微升至95.03。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.78元, 上日尾盘为6.7548元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6489元, 上一交易日尾盘报6.643元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.638；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583