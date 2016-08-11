《汇市简讯》美元兑坡元上看1.35，受中长期投资大户买盘推动

* 美元兑坡元在中长期投资大户的买兴推动下升向1.3450坡元上涨

* 希望新加坡金管局放松政策的呼声或提高

* 美元兑坡元最新在1.3440-45坡元之间，目前为止高位在1.3443坡元

* 若站上1.3450坡元，后市将上看美国非农就业数据公布后所及及的高点1.3500坡元