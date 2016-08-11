路透基点：巨腾国际重返市场筹集2.5亿美元五年期定期贷款--TRLPC

路透香港8月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，巨腾国际控股有限公司在阔别贷款市场两年后重返市场，准备筹集2.5亿美元五年期定期贷款。

星展银行、凯基银行、兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任这笔分期偿还贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)。台北富邦商业银行还将担任额度代理行。

8月10日开始筹划的这笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过35个基点，借款方将支付所有超过的利率部分。

承贷3,500万美元或以上的银行将获得MLAB头衔，以及25个基点的前端费；承贷2,500-3,400万美元的银行将获得经理行头衔，以及18个基点的前端费；承贷1,500-2,400万美元的银行将获得参贷行头衔，以及10个基点的前端费。

回复截止日期为9月9日。

借款人为巨腾子公司Dynamic Apex Macao，而巨腾将为贷款提供担保。

所筹资金将用于再融资和运营资本。

巨腾上次在贷款市场筹资是在2014年8月，当时签署了一笔2亿美元的三年期贷款。台北富邦商业银行亦带头负责这笔交易。该贷款分为三部分：A部分为3,000万美元，B1部分为6,000万美元，B2部分为1.1亿美元。在巨腾国际债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比为2.85倍及以上时，贷款利率为较Libor加码165个基点；在不足2.85倍时，利率调整为160个基点。若TAIFX和Libor利差超过35个基点，借款方将支付超过的部分。