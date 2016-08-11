版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 13:11 BJT

《全球汇市》新西兰元触及一年多高位，央行降息力度不及部分预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1165  1.1174  -0.08  +2.81  1.0860
    美元/日圆            101.42  101.27  +0.15 -15.69  120.30
    欧元/日圆         113.22  113.18  +0.04 -13.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9746  0.9745  +0.01  -2.72  1.0018
    英镑/美元            1.3005  1.3009  -0.03 -11.76  1.4738
    美元/加元            1.3067  1.3056  +0.08  -5.58  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6455  6.6425  +0.05  +1.18  6.5680
    澳元/美元            0.7697  0.7702  -0.06  +5.80  0.7275
    新西兰元/美元        0.7262  0.7193  +0.96  +6.40  0.6825
    澳元/日圆         78.080  77.970  +0.14 -10.89  87.620
    新西兰元/日圆     73.640  73.000  +0.88 -10.17  81.980
    英镑/日圆         131.91  131.77  +0.11 -25.57  177.22
    澳元/新西兰元     1.0597  1.0714  -1.09  -0.63  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 许娜/侯雪萍/王颖/孙国玉；审校 龚芳/张若琪/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐