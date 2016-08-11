《全球汇市》新西兰元触及一年多高位，央行降息力度不及部分预期

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1165 1.1174 -0.08 +2.81 1.0860 美元/日圆 101.42 101.27 +0.15 -15.69 120.30 欧元/日圆 113.22 113.18 +0.04 -13.22 130.47 美元/瑞郎 0.9746 0.9745 +0.01 -2.72 1.0018 英镑/美元 1.3005 1.3009 -0.03 -11.76 1.4738 美元/加元 1.3067 1.3056 +0.08 -5.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6455 6.6425 +0.05 +1.18 6.5680 澳元/美元 0.7697 0.7702 -0.06 +5.80 0.7275 新西兰元/美元 0.7262 0.7193 +0.96 +6.40 0.6825 澳元/日圆 78.080 77.970 +0.14 -10.89 87.620 新西兰元/日圆 73.640 73.000 +0.88 -10.17 81.980 英镑/日圆 131.91 131.77 +0.11 -25.57 177.22 澳元/新西兰元 1.0597 1.0714 -1.09 -0.63 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/侯雪萍/王颖/孙国玉；审校 龚芳/张若琪/高琦)