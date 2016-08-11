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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 13:29 BJT

中国个股：宝钢股份称9月热轧和冷轧钢材价格均上调100元/吨

路透上海8月11日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周四宣布，其9月热轧和冷轧产品在上月基价上调高100元人民币/吨。

其他品种，包括酸洗、热镀锌、电镀锌、镀铝锌和厚板等均上调100元/吨，无取向电工钢则保持不变。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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