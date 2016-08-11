新兴汇市：干预行为打压韩元跌至重要心理关口附近，马币领跌新兴亚币

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.45 101.26 -0.19 +18.58 120.30 坡元 1.3434 1.3417 -0.13 +5.52 1.4175 台币 31.230 31.225 -0.02 +5.88 33.066 韩元 1099.60 1095.40 -0.38 +6.85 1174.95 泰铢 34.80 34.74 -0.17 +3.51 36.02 菲律宾披索 46.70 46.75 +0.11 +0.43 46.90 印尼卢比 13111.00 13112.00 +0.01 +5.14 13785.00 印度卢比 66.85 66.72 -0.19 -1.05 66.15 马币 4.0110 3.9880 -0.57 +6.96 4.2900 人民币 6.6407 6.6400 -0.01 -2.24 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/张若琪；审校 杜明霞/高琦/李春喜)