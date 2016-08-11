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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 14:07 BJT

新兴汇市：干预行为打压韩元跌至重要心理关口附近，马币领跌新兴亚币

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.45    101.26   -0.19  +18.58    120.30
    坡元            1.3434    1.3417   -0.13   +5.52    1.4175
    台币          31.230    31.225   -0.02   +5.88    33.066
    韩元           1099.60   1095.40   -0.38   +6.85   1174.95
    泰铢             34.80     34.74   -0.17   +3.51     36.02
    菲律宾披索       46.70     46.75   +0.11   +0.43     46.90
    印尼卢比      13111.00  13112.00   +0.01   +5.14  13785.00
    印度卢比       66.85     66.72   -0.19   -1.05     66.15
    马币            4.0110    3.9880   -0.57   +6.96    4.2900
    人民币          6.6407    6.6400   -0.01   -2.24    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚/张若琪；审校 杜明霞/高琦/李春喜)

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