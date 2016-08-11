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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元在亚洲时段走势向好

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* 新西兰元/美元上涨0.9%，澳元/美元下滑0.1%，美元/日圆小涨0.19%，欧元/美元下滑0.1%

* 美元/韩元涨0.42%，美元/马币升0.68%，美元/坡元微升0.13%，美元/印度卢比涨0.25%

* 日股日经指数下滑0.18%，中国沪综指升0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.37%，美国原油期货跌0.46%，美国10年期公债收益率报1.5126%

* 新西兰央行降息25个基点，在全球普遍宽松环境下实属无奈

* 澳洲财长否决将电网Ausgrid售予中资机构

(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 王颖)

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