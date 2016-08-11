台湾股市：收跌结束连五涨，指标股走弱令市场忧心外资买超力道

路透台北8月11日 - 台湾股市周四收跌，结束连五日涨势，跌势稍重于亚股。分析师表示，指标大型股台积电 及大立光 明显下跌，令市场忧心外资买超台股力道不再，本地资金信心不足，令台股自逾13个月收盘高位回落。

台湾加权股价指数 收跌0.75%，至9,131.83点；今日成交初值 为928.23亿台币，上交易日修正后为805.99亿。

他指出，今日指标股台积电、大立光明显趋弱，且午后大型金控股也卖压明显，各方认为外资若不再青睐台股、甚或反手卖出，势必对台股形成庞大压力；只不过，目前月线约9,055点的关卡看来还未有跌破压力，后续可能由先前震荡趋高走势，转为横盘整理态势。