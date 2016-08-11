台湾股市：收跌结束连五涨，指标股走弱令市场忧心外资买超力道

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月11日 - 台湾股市周四收跌，结束连五日涨势，跌势稍重于亚股。分析师表示，指标大型股台积电 及大立光 明显下跌，令市场忧心外资买超台股力道不再，本地资金信心不足，令台股自逾13个月收盘高位回落。
台湾加权股价指数 收跌0.75%，至9,131.83点；今日成交初值 为928.23亿台币，上交易日修正后为805.99亿。
元大投顾经理薛舜日说，〞如果外资不再大买，大家会居高思危了。〞
他指出，今日指标股台积电、大立光明显趋弱，且午后大型金控股也卖压明显，各方认为外资若不再青睐台股、甚或反手卖出，势必对台股形成庞大压力；只不过，目前月线约9,055点的关卡看来还未有跌破压力，后续可能由先前震荡趋高走势，转为横盘整理态势。
指标股--台积电终场收跌1.67%报176.5台币；该公司上日公布，7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%。另一档高价指标股--大立光今日收跌1.83%报3,750台币。
分析师预估，明日台股的交易区间先看9,055-9,200点。
本地时间14:42，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.12%。(完)
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