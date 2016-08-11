《路透晚报》--8月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《人民币综述》汇改周年愿望：走向资本流动真平衡

8.11汇改是人民币汇率市场化征程的重要跨越，当前人民币仍处于“补课”式调整中，短期贬值预期带来资本外流压力使得汇改推进面临一定阻碍。估计短期内将难再推有力度的汇改举措，更多的是对当前政策的修补和完善。

--《热点问答》10位中国外汇从业者之反思：这是一次成功的汇改吗？

811汇改究竟给市场带来了什么？从结果来看，这次改革是成功还是失败？有哪些本可以改进的空间？路透采访了包括外汇交易员、企业财务人士、外汇分析师在内的10位外汇人士，回顾这一年来对汇市变化的切身感受，并表达对汇市未来改革最迫切的期待。

--中国政策：严控企业对外担保抵押等业务，完善金融衍生品投资控制--工信部

中国工业和信息化部等十一部委联合发布指导意见称，要加强全面风险管理，完善金融衍生品投资控制制度，从严控制企业对外担保、抵押、质押等业务。

--中国经济：发改委批复吉林榆树至松原公路建设，总投资约112亿元

中国国家发展和改革委员会日前批复称，同意建设吉林省榆树（黑吉界）至松原公路，总投资约112.23亿元人民币，旨在推动东北地区等老工业基地振兴，完善国家和区域高速公路网，改善区域交通条件。

--中国环保：7月城市空气质量最差十个城市河北占八席，北京入榜--环保部

中国环境保护部发布7月全国空气质量状况显示 ，当月74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据八席，其中邢台最差，北京也入最差榜单，空气质量相对较好的十个城市中海口第一。

--中国经济：影院票房下降，是否为消费急剧放缓之兆？

中国影院票房显现疲软迹象，这让决策者担忧。他们认为过去五年影院票房的优异表现，说明了在出口和制造业不振之际，民间消费填补了部分空缺。

【金融】

--中国金融：截至6月末银行业资产托管存量规模首超百万亿，同比增近54%

中国银行业协会日前称，资产托管业务正呈高速发展态势，2016年6月末中国银行业资产托管规模首次超过百万亿元，达103.5万亿元人民币，同比增长53.6%。正在清理和整顿中的网络借贷和私募股权领域，其发展方向必将是全面引入全托管机制。

--中国保险：保险业协会就中小险企差异化扶植相关政策开征意见--报载

上海证券报报导，多项针对中小险企的差异化扶植政策正在稳步推进，中国保险行业协会已于本周下发通知，进行分工完善并开征意见；而中小财险公司联席会日前决定先行成立两个项目组，负责制定可行性方案。

--中国基金：QFII A股基金7月平均业绩升3.29%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年7月的平均业绩升3.29%，优于国内股票型基金；前七个月的平均业绩累计下跌9.21%，稍好于国内股票型基金。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元七天期逆回购，单日净投放500亿

中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放500亿元。

--中国债市动态：现券持稳而新债招标热度不减，配置压力下支撑仍在

中国银行间债市早盘现券收益率持稳，一级市场新债招标则维持旺盛买需。交易员称，配置压力仍对现券构成支撑，同时在流动性总体宽松格局下一级招标热度不减，亦提升二级市场情绪，短期来看收益率易下难上。

--中国货币市场：资金面仍偏紧但压力略缓，公开市场净投放小幅加量

中国银行间市场早盘资金面稍有缓和，七天以上融出较前日略有增多，不过整体而言仍供小于需，资金价格也几无回落。

--新债招标：进出口行10年债收益率3.0734%，五年浮息利差5bp--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的10年固息债中标收益率为3.0734%，同时招标的五年期Shibor基准浮息债中标利差为5个基点（bp）；两期债对应投标倍数分别为6.01倍和6.88倍。

【外汇】

--离岸人民币：农行助力人民币国际化，将获准于迪拜设立清算行--消息

两位消息人士透露，按资产计中国第三大银行--农业银行获准于迪拜设立阿联酋人民币业务清算行；这是该行首次跻身人民币业务清算行。

--中国汇市：人民币连三日收升成交增逾五成，短期料维持区间宽幅震荡

人民币兑美元即期较上日收盘价连三日收升，但升幅较盘初明显收窄，中间价则大涨逾270点至一周新高。交易员称，汇改满周年中间价波动略超预期，而各机构开始利用规则囤积隔夜头寸。今日购汇较强致成交放量逾五成，短期人民币料仍维持区间宽幅震荡。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，金融股奋力护盘不敌多数股票走势低迷

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，今日开盘后股指上冲乏力，随即转入震荡整理，尾盘出现跳水行情。虽金融板块奋力护盘，但多数股票依旧表现低迷。由于近期深港通预期升温，相关个股今天则表现抢眼。

--港股业绩：中移动中期净利同比升5.6%，三年来首次中期业绩恢复增长

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，上半年净利按年升5.6%，为三年以来首次中期业绩录得增长，因公司加速4G推广带动移动ARPU（平均每月每户收入）提升。

--中国个股：廊坊发展称恒大无取得其控制权和调整主业的明确计划

中国区域性地产公司--廊坊发展公告称，收到恒大地产集团关于上交所问询函的回复，恒大目前并无取得廊坊发展实际控制权的明确计划，也不存在对其主营业务进行调整的明确计划，但恒大未来12个月拟继续增持廊坊发展金额不少于5,000万元，也不排除取得控制权的可能。

--中国个股：宝钢股份称9月热轧和冷轧钢材价格均上调100元/吨

中国最大钢厂之一的宝钢股份宣布，其9月热轧和冷轧产品在上月基价上调高100元人民币/吨。

--中国个股：伊利股份拟修改公司章程防恶意收购被上证所发函问询

在经历万科收购事件后，同样股权分散的伊利股份近日拟修订部分公司章程，为恶意收购设置“防护栏”，不过该举措被上海证交所发函问询。

--中港个股：复星国际及其子公司购入1.56亿新华保险H股，触及5%举牌线

中国民营投资控股公司复星国际及其子公司近期联合购入新华保险约1.56亿股H股，占后者总股本的5.01%，触及举牌线。这笔股票目前市值约44.5亿港元。

--港股业绩：长和中期净利升3%符预期，料英国及欧洲业务维持安定合理回报

由香港首富李嘉诚掌控的大型跨国综合企业--长江和记实业有限公司宣布，今年上半年的净利同比增3%，符合市场预期，因电讯及基建业务增长部分抵销了赫斯基能源HSE.TO业绩疲弱的影响。

--中国个股：浦发银行上半年净利增长12%，非利息净收入快速增长

中国大型股份制银行--上海浦东发展银行公布中报，上半年实现净利267.7亿元人民币，同比增长11.99%，主要因为银行生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长。

--中国个股：绿地控股在江西南昌投资约200亿元建设创客中心项目

在上月宣布其创客中心战略后，中国大型房企--绿地控股称，将在江西南昌投资约200亿元人民币建设绿地国际双创中心项目，创客中心成为拉动绿地商业地产综合体开发、运营和销售的另一引擎。

--中国企业：乐视控股投资近200亿元在浙江建汽车生态园，年产能40万辆