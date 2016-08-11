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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 14:58 BJT

澳洲股市：收低且盘中触及近一周低位，受累于银行类股跌势

路透墨尔本8月11日 - 澳洲股市周四下跌0.6%，市场对金融类股的负面人气拖累大盘跌至六日低点。

澳洲第三大银行西太平洋银行 周四表示，第三季贷款违约数量料增加。这进一步加剧了大盘跌势。

指标S&P/ASX 200指数 收于5,508点，盘中一度触及5,483.7点，为8月5日以来最低点。(完)

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