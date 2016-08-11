国际油市：油价下滑，因美国库存上升和沙特产量创纪录对市场施压

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加105.5万桶，至5.236亿桶，市场预估为减少102.5万桶。 此后油价大跌。
“原油库存增加106万桶至5.236亿桶。原油库存出人意料的增加主要由炼油厂降低开工率所致，EIA数据显示，炼厂开工率下降1.1个百分点，至92.2%，”澳新银行周四表示。
“供应面偏空的消息也给市场造成压力，沙特阿拉伯7月原油日产量达到创纪录的1,067万桶，”澳新银行还称。
石油输出国组织(OPEC)石油总产量亦上升，受伊拉克和伊朗等产油国产量增加提振，抵消了尼日利亚发生武装袭击事件的影响。
根据OPEC得到的二手数据，该组织7月的日产量为3,311万桶，较6月高4.6万桶。
OPEC预计，2017年市场对OPEC原油的需求将为日均3,301万桶，暗示若该组织维持产量稳定，每日供应将过剩10万桶。 (完)
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(编译 王洋/于春红; 审校 李春喜/杜明霞)
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