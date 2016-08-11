台湾债市：10年公债殖利率随美债连二跌，台股挫增强多头买债意愿

* 10年公债殖利率连两日收低

* 台股跌幅较大吸引债券买盘进场

* 105/4殖利率明日暂看0.67-0.68%

路透台北8月11日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四连两日收跌。交易员表示，美债殖利率下跌稳住多头信心，而台股今日较明显下挫，稍增加多头进场买债意愿，惟成交仍不算活络。

他们称，台股虽跌势较大，不过还未确定股市从此做头、由多转空之前，债市预料仍是趋于横盘整理格局。目前台币市场资金仍然充裕，尤其是先前不少大型企业发放现金股利之后，交易商资金配置的压力也不小。

〞股市跌大一点之后，来买台债就有多一点，〞一位大型商银交易员表示。

部分交易员提到，特定外商银行进场持有债券金额攀高，加码台债的意愿颇强；不过也有交易员认为，这部分是因外资汇入，资金加码极短券，不排除是资金短期停泊，因为若是热钱流入也不太可能买存续期太长的债券。

根据柜买中心公布7月交易商在等殖系统上的买卖断资料，7月花旗(台湾)银行买超64.57亿台币、美国银行买超33.25亿台币、渣打银行买超74.27亿台币、星展银行买超11.57亿台币。

交易员认为，指标10年公债105/4虽面临换券压力，流动性贴水丧失令殖利率微弹，不过近期该期公债殖利率也相当靠近104/12期冷10年公债，两者的调整仍在进行中。今日105/4期公债收在0.6765%，104/12期 则收在0.6950%，两者相差1.85基点。

财政部将于9月2日标售新的10年期105/11期公债，预定金额300亿台币。该期公债将于下周三(17日)开始首日发行前交易。

美国公债价格周三上涨，当日美国10年期公债标售需求强劲，在经济数据有限和对全球央行政策成效的担忧加剧之际，投资者对避险美国公债的兴致上升。

交易员预估，105/4期殖利率明日主要交易区间料在0.67-0.68%，大区间则料落在0.66-0.72%；五年券105/8 殖利率区间则暂看在0.50-0.51%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 -0.20 0.5060% 0.5025-0.5070% 26.5 10 105/4 -0.55 0.6765% 0.6731-0.6800% 36.0

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5 105/8 0.5060%

3 105/1 没有成交