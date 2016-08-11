欧股业绩：蒂森克虏伯季度营收下滑12%，受石油行业需求急冻冲击

路透法兰克福8月11日 - 德国工业集团蒂森克虏伯 公布，客户需求意外急坠，受原油及原物料价格不振冲击，这导致6月底当季营收下滑12%。

这家从钢铁到电梯都有生产的工业集团将节约成本时程提前，藉以提振获利，但仍不足以填补厂房工程部门Industrial Solutions营收下滑22%、订单锐减六成的空缺。

蒂森克虏伯表示，会计年度前九个月已经省下7亿欧元(7.8155亿美元)，高于原先规划，这有助于将第三季度经调整息税前利润(EBIT)跌幅限制在18%。

该集团季度EBIT为4.41亿欧元，优于路透调查平均预估的4.15亿欧元。营收为98.6亿欧元，明显低于调查中最低的预估值，分析师的平均预估为105亿欧元。

蒂森克虏伯维持9月底止年度经调整EBIT于至少14亿欧元不变，而本年度前九个月经调整EBIT已达10亿欧元。