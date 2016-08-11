欧股业绩：蒂森克虏伯季度营收下滑12%，受石油行业需求急冻冲击

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福8月11日 - 德国工业集团蒂森克虏伯 公布，客户需求意外急坠，受原油及原物料价格不振冲击，这导致6月底当季营收下滑12%。
这家从钢铁到电梯都有生产的工业集团将节约成本时程提前，藉以提振获利，但仍不足以填补厂房工程部门Industrial Solutions营收下滑22%、订单锐减六成的空缺。
蒂森克虏伯表示，会计年度前九个月已经省下7亿欧元(7.8155亿美元)，高于原先规划，这有助于将第三季度经调整息税前利润(EBIT)跌幅限制在18%。
该集团季度EBIT为4.41亿欧元，优于路透调查平均预估的4.15亿欧元。营收为98.6亿欧元，明显低于调查中最低的预估值，分析师的平均预估为105亿欧元。
蒂森克虏伯维持9月底止年度经调整EBIT于至少14亿欧元不变，而本年度前九个月经调整EBIT已达10亿欧元。
旗下钢铁事业表现优于预估，受助于原物料价格回升，该公司称原物料价格回升的效应开始展现，将对未来获利带来正面影响。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。