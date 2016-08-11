欧洲个股：嘉能可上调2016年铜产出预估，但下调煤炭和石油生产目标

油产量比此前预估的800万桶低20万桶，因乍得工人活动减少，以及出于“为改善利润环境保护资源的愿望”。

嘉能可称2016年上半年，其自产铜的产量为70.3万吨，比去年同期下降4%；之前该公司宣布降低非洲产量。

嘉能可的锌产量为50.65万吨，比去年同期下降31%；煤产量为5,880万吨，比去年同期低14%。

去年底，嘉能可宣布降低锌和铅产量刺激了金属市场；金属市场当时正苦苦挣扎于中国需求降低后的供应过剩中。

今年上半年，大宗商品市场有所回升，为受原材料价格暴跌重创的资源类企业提供了喘息机会。

但许多分析师警告称，上涨势头不会持久，铜价涨势也趋温和。(完)