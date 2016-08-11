版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 15:59 BJT

《全球汇市》新西兰元触及一年高位，因新西兰央行降息力度不及预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1144  1.1174  -0.27  +2.62  1.0860
    美元/日圆            101.25  101.27  -0.02 -15.84  120.30
    欧元/日圆         112.86  113.18  -0.28 -13.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9756  0.9745  +0.11  -2.62  1.0018
    英镑/美元            1.2971  1.3009  -0.29 -11.99  1.4738
    美元/加元            1.3067  1.3056  +0.08  -5.58  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6454  6.6425  +0.04  +1.18  6.5680
    澳元/美元            0.7704  0.7702  +0.03  +5.90  0.7275
    新西兰元/美元        0.7241  0.7193  +0.67  +6.10  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0873  1.0896  -0.21  -0.12  1.0886
    欧元/英镑         0.8589  0.8593  -0.05 +16.59  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4233  9.4635  -0.42  +2.76  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2864  8.2665  +0.24  -6.26  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 高琦/杜明霞/于春红/王琛；审校 艾茂林/张明钧/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐