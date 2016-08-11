《全球汇市》新西兰元触及一年高位，因新西兰央行降息力度不及预期

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1144 1.1174 -0.27 +2.62 1.0860 美元/日圆 101.25 101.27 -0.02 -15.84 120.30 欧元/日圆 112.86 113.18 -0.28 -13.50 130.47 美元/瑞郎 0.9756 0.9745 +0.11 -2.62 1.0018 英镑/美元 1.2971 1.3009 -0.29 -11.99 1.4738 美元/加元 1.3067 1.3056 +0.08 -5.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6454 6.6425 +0.04 +1.18 6.5680 澳元/美元 0.7704 0.7702 +0.03 +5.90 0.7275 新西兰元/美元 0.7241 0.7193 +0.67 +6.10 0.6825 欧元/瑞郎 1.0873 1.0896 -0.21 -0.12 1.0886 欧元/英镑 0.8589 0.8593 -0.05 +16.59 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4233 9.4635 -0.42 +2.76 9.1705 美元/挪威克朗 8.2864 8.2665 +0.24 -6.26 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 高琦/杜明霞/于春红/王琛；审校 艾茂林/张明钧/王洋)