版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月11日

路透香港8月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:09时，1港元=0.8563人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为24.19%，低于上交易日收盘的25.50%。    
  公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      4.42            4.74          1.09
 建设银行                                      5.19            5.66          1.07
 中国银行                                      3.40            3.37          1.18
 农业银行                                      3.16            3.01          1.23
 招商银行                                     17.45           18.04          1.13
 中信银行                                      6.23            5.11          1.42
 交通银行                                      5.70            5.57          1.20
 民生银行                                      9.31            8.40          1.29
 中国人寿                                     21.06           18.20          1.35
 中国平安                                     32.79           38.05          1.01
 中国太保                                     25.82           28.55          1.06
 中信证券                                     16.53           17.74          1.09
 新华人寿                                     41.50           29.35          1.65
 海通证券                                     15.48           13.60          1.33
 华能国际                                      7.14            4.79          1.74
 大唐发电                                      4.03            2.05          2.30
 华电国际                                      5.27            3.72          1.65
 中煤能源                                      5.73            4.00          1.67
 中国神华                                     15.00           14.82          1.18
 中国石油                                      7.30            5.27          1.62
 兖州煤业                                     13.12            4.86          3.15
 中国石化                                      4.86            5.53          1.03
 上海石化                                      6.08            4.09          1.74
 中海油服                                     12.13            6.10          2.32
 仪征化纤                                      3.86            1.50          3.01
 中国铝业                                      3.89            2.81          1.62
 江西铜业                                     15.02            9.42          1.86
 洛阳钼业                                      4.09            1.82          2.62
 紫金矿业                                      3.50            3.01          1.36
 马钢股份                                      2.70            1.87          1.69
 鞍钢股份                                      4.29            3.97          1.26
 重庆钢铁                                      2.52            2.09          1.41
 海螺水泥                                     16.86           21.55          0.91
 洛阳玻璃                                     25.93            4.71          6.43
 京城机电                                     10.09            3.17          3.72
 中联重科                                      4.20            2.68          1.83
 金隅股份                                      4.08            3.13          1.52
 中国国航                                      7.76            6.11          1.48
 东方航空                                      6.76            4.35          1.81
 南方航空                                      7.77            5.08          1.79
 中国远洋                                      5.16            2.81          2.14
 中海集运                                      4.00            1.71          2.73
 中集集团                                     14.15            9.24          1.79
 中海发展                                      6.31            4.59          1.61
 宁沪高速                                      8.95           11.24          0.93
 深高速                                        8.22            7.66          1.25
 成渝高速                                      4.68            2.76          1.98
 皖通高速                                     13.49            6.40          2.46
 广深铁路                                      4.10            3.88          1.23
 中国南车                                      8.93            7.36          1.42
 中国交建                                     10.99            9.39          1.37
 中国铁建                                      8.93           10.08          1.03
 中国中铁                                      6.91            6.24          1.29
 长城汽车                                     10.58            7.94          1.56
 比亚迪                                       58.60           51.20          1.34
 广汽集团                                     25.84           10.80          2.79
 青岛啤酒                                     29.49           28.00          1.23
 白云山                                       25.76           19.58          1.54
 新华制药                                     12.97            6.05          2.50
 海信科龙                                     11.60            5.54          2.45
 南京熊猫                                     15.40            6.48          2.78
 晨鸣纸业                                      8.77            7.03          1.46
 上海医药                                     19.48           19.70          1.15
 中兴通讯                                     14.65           11.26          1.52
 东方电气                                      9.76            6.11          1.87
 潍柴动力                                      9.06            9.93          1.07
 东北电气                                      6.33            2.90          2.55
 广船国际                                     28.44           12.18          2.73
 昆明机床                                      6.75            2.38          3.31
 一拖股份                                      9.31            4.11          2.65
 北辰实业                                      4.17            2.50          1.95
 创业环保                                      7.76            3.89          2.33
 中国中冶                                      3.71            2.40          1.81
 金风科技                                     15.84           11.76          1.57
 丽珠                                         47.71           41.90          1.33
 万科                                         20.71           19.80          1.22
 郑煤机                                        5.70            3.37          1.98
 大连港                                        2.52            1.64          1.79
 山东墨龙                                      9.04            3.51          3.01
 浙江世宝                                     36.32           10.90          3.89
 复星医药                                     20.89           19.00          1.28
 光大银行                                      3.91            3.63          1.26
 东江环保                                     18.45           13.02          1.65
 上海电气                                      8.05            3.29          2.86
 广发证券                                     16.94           18.10          1.09
 华泰证券                                     19.09           17.00          1.31
 东方证券                                     16.39            8.25          2.32
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐