中国新债：上海市下周四招标发行507亿元一般地方债，期限3-10年

路透上海8月11日 - 中国上海市财政局周四公告称，将于下周四(18日)招标发行总额507亿元人民币的一般地方债，包括三年、五年、七年和10年四个期限。

上述地方债为上海市今年第一批一般债，其中置换债券281亿元，新增债券226亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司对其评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期

)

一般债券 三年 77.4 8月18日下午14:00-14:4 8月19日

0

五年 107.4

七年 161.1

10年 161.1

小计 507

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至周三，今年地方债发行总规模已逾4.28万亿元。(完)

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