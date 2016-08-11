路透调查：泰国第二季经济成长动能减弱，复苏步伐缓慢

路透曼谷8月11日 - 泰国第二季经济成长料将第一季放缓，因即使军政府加大了投资支出来提振经济，但民间部门活动仍下滑且出口萎缩。

路透调查中值显示，泰国4-6月当季经季节调整的经济成长率料为0.5%，低于第一季的0.9%。

第二季较上年同期的增速预估为3.2%，持平于第一季，这个同比增速是三年来最快。

泰国央行和财政部此前预测的都是第二季经济成长超过第一季。（完）