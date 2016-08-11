企业并购：蒂森克虏伯称英退不会改变公司与塔塔合并钢铁业务的前景

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透法兰克福8月11日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 的财务长Guido Kerkhoff周四表示，英国公投退欧的结果不会改变蒂森克虏伯与印度塔塔钢铁(Tata Steel)合并钢铁业务的前景。
“随着时间发展，英国退欧事件的确会给我们造成影响...但平心而论，影响其实是中性的。”Kerkhoff在蒂森克虏伯公布财报后通过电话会议对记者说道。
蒂森克虏伯和塔塔钢铁上个月确认，双方正洽商整合他们在欧洲的钢铁业务，这些钢厂饱受产出过剩、需求疲弱和进口低廉的冲击。
Kerkhoff说道，他不能预测与塔塔钢铁的谈判将持续多长时间，“有时候，我们不得不接受身边的不确定性。”（完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
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